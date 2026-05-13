Mediul de la Sibiu dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova este transmis de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Astfel, cele două televiziuni se vor lupta pentru audiență, în timp ce echipele de fotbal se duelează în teren pentru marele trofeu.

Universitatea Cluj a ajuns în finala Cupei României 2026 la fotbal după ce a trecut în semifinală de FC Argeș cu scorul de 2-1, în timp ce Universitatea Craiova s-a calificat în ultimul act al competiției după ce a învins-o în semifinală pe Dinamo București, tot cu 2-1.

În sferturile de finală ale competiției, Universitatea Craiova a trecut de CFR Cluj, scor 3-1, iar Universitatea Cluj a învins-o pe FC Hermannstadt cu 2-1.

Câștigătoarea finalei Cupei României 2026 la fotbal, care se joacă la Sibiu pe 13 mai 2026, de la ora 20.00, și se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, se va califica în preliminariile Europa League.

Universitatea Cluj are în palmares, până acum, un singur trofeu, Cupa României, pe care l-a câștigat în anul 1965. Universitatea Craiova are în vitrină mai multe trofee: 4 campionate, 8 Cupe ale României și o Supercupă a României.

La doar câteva zile după finala Cupei României 2026 la fotbal, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc și în campionat în ceea ce poate fi meciul decisiv pentru titlu, cele două echipe fiind despărțite de doar un punct cu două etape înainte de finalul play-off-ului.

