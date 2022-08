În urmă cu câteva săptămâni, pentru mai multe zile, Alina Ceușan a testat Audi e-tron gt, mașina electrică al cărei preț pornește de la puțin peste 100.000 de euro. Aceasta are o autonomie de peste 400 de kilometri și foarte multe dotări. Nici oglinzi retrovizoare nu are, ci camere de filmat în timp real.

Vedeta s-a arătat foarte încântată de mașină, a pozat-o de fiecare dată când a condus-o, a realizat chiar și clipuri video pe care le-a distribuit pe Instagram, unde are peste 970.000 de urmăritori. În mediul online a dezvăluit că și-a comandat automobilul, acum are o mașină electrică nouă.

Tot pe Instagram, vedeta și-a pozat de mai multe ori mașina la stația de încărcare, iar imaginile au ajuns în mediul online. Noua mașină a Alinei Ceușan e de culoare albă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Alina Ceușan are succes în viața profesională

Alina Ceușan a reușit să câștige simpatia internauților cu postările sale de pe Instagram, dar și cu proiectele pe care le are. De curând, ea a deschis un magazin de haine în București. Pe lângă această afacere, ea mai are un site cu costume de baie, dar și un restaurant. Programul ei este întotdeauna aglomerat și foarte solicitant, astfel că a avut nevoie de ajutor pentru a-l crește pe fiul ei, Rock. „Încerc să mă împart cât de bine pot. Și când sunt singură pe undeva și aud «Mama!», mă întorc și mă uit după cine strigă.

Avem în primul rând ajutor, o bonă internă care și acum se află cu Rock. Fără ea nu aș reuși, dar nici fără mama-soacră sau mama mea până a venit ea. Contează foarte mult să ai acest ajutor dacă vrei să continui. Eu am zis întotdeauna că pot să stau cu Rock acasă, poate mai pun și de o ciorbă și o tocană, nu știu dacă mai apuc și să pun la spălat, dar ne descurcăm.

Totuși, să faci și altceva este aproape imposibil. Nu mi-am permis să stau cu el acasă, am lansat niște proiecte și nu îmi doream, nici financiar, să stau pe loc. Sunt una dintre acele mame care nu și-au dorit să stea doar acasă. Am stat cât am alăptat și apoi încă o perioadă, după care l-am cărat cu mine oriunde am mers, Franța, Egipt, București, peste tot. Este important să fie aproape de mine”, a declarat Alina Ceușan pentru ego.ro.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei

Playtech.ro ȘOC! Elena Băsescu, apariție HOT pe plajă! IREAL ce s-a văzut când s-a dezbrăcat de haine

Observatornews.ro Medic legist, după masacrul din Bascov: "E inimaginabil, nu am văzut aşa ceva de zeci de ani". Vecinii familiei ucise sunt în stare de șoc

HOROSCOP Horoscop 10 august 2022. Vărsătorii nu trebuie să se lase duși de valul de asprime care îi poate cuprinde astăzi

Știrileprotv.ro Cine este criminalul din Bascov, care și-a omorât cinci membri ai familiei. I-ar fi lovit cu un ciocan

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

PUBLICITATE Irina Dragomir te invită la expoziția Roșu, galben și albastru

PUBLICITATE Ce se întâmplă cu ultimele episoade din ”Mă numesc Zuleyha”