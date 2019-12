De Livia Lixandru,

Alina Chivulescu a acordat un interviu pentru revista VIVA!, în care a dezvăluit toate aceste detalii într-o lună cu mare semnificație în viața personală: aniversarea primului an de mariaj cu Dan Chișu.

Mai primești declarații de dragoste de la fani de când te-ai căsătorit cu Dan Chișu?

Am citit întrebarea și simt nevoia să-l introduc și pe Dan în acest răspuns. Ar fi atât de multe de spus despre el, pe care nu le-aș putea spune în cuvinte așa cum le simt, încât mă rezum la un „mulțumesc! pe care i-l spun aici. Ca să mă întorc la întrebare, n-am primit declarații de dragoste niciodată sau le-am perceput ca pe o formă de admirație, orice actor are parte de asta.

Când am constatat că tu și soțul tău sunteți născuți în aceeași zi, 21 iulie – chiar dacă la diferență de 19 ani –, am crezut că nu văd bine. Statistic vorbind, probabilitatea era mică. Cum ai reacționat când ai aflat că sunteți născuți în aceeași zi?

Da, probabilitatea era de 1 la 365, mică deci. (zâmbește) Nu mi-am sărbătorit niciodată ziua de naștere, a fost o petrecere acum niște ani când lucram în „Las Fierbinți și am considerat eu cu mine că e petrecerea mea. Deci n-am dat niciodată importanță. Evident că, atunci când am aflat de ziua celuilalt, fiecare dintre noi a crezut că e o glumă.

Mereu ai fost discretă cu viața personală, dar asta nu a împiedicat apariția a numeroase știri despre tine de-a lungul anilor. Care a fost cea mai recentă informație falsă pe care ai citit-odespre tine?

Nu știu dacă de discreție este vorba. Nu văd de ce ar interesa pe cineva ce e în casa cuiva, dar, când am fost întrebată, am răspuns. Orice relație are drumuri mai mult sau mai puțin line, unii reușesc să se găsească, să se păstreze, să-și dea seama că nu l-ar înlocui pe celălalt cu nimeni, că

nevoia de binele celuilalt e una dintre cele mai frumoase fericiri.

Cred în libertatea fiecăruia de a-și alege drumul în care crede și pe care și-l dorește și n-ar trebui să ne preocupe.

Dar pentru a răspunde totuși punctual la întrebare, de exemplu, a fost atât de mult scrisă și vorbită știrea că noi (nr Alina și Dan) am fi avut o poveste acum 20 de ani, că, mai în glumă, mai în serios, am asimilat-o pur și simplu. Nimeni nu ne-a întrebat. În fine, e frumoasă povestea cu doi oameni care se găsesc sau regăsesc după 20 de ani, dar nu e a noastră. (zâmbește)

