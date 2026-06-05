Este o mașină decapotabilă, model 318 L Cabrio M1, de culoare neagră, cu o caroserie Cabriolet.

Mașina este second-hand, având o vechime de 26 de ani și are zgârieturi, iar pe materialul de pe scaune, se vede uzura.

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Autoturismul scos la licitație de ANAF a fost depozitat la fosta fabrică Tutunul Românesc, din București, str. Boișoara, nr. 38, sector 6, unde poate fi văzută de potențialii cumpărători.

Prețul de pornire de la licitația ANAF este de 152.829 lei, iar taxa de participare se ridică la 15.282 de lei. Licitația este în derulare și durează până pe 8 iunie, ora 09:00.

Cum poți participa la o licitație ANAF și ce acte trebuie depuse

ANAF pregătește o nouă metodă prin care să vândă bunurile mobile și imobile confiscate. Românii care vor să participe la licitațiile ANAF trebuie să cunoască următoarele reguli:

Cine poate participa

Orice persoană fizică română cu capacitate deplină de exercițiu.

Nu trebuie să fie debitorul bunului scos la licitație.

Condiții generale

Participarea e deschisă tuturor persoanelor interesate, cu respectarea Codului de procedură fiscală.

Este obligatorie depunerea unei garanții de participare.

Garanția de participare

Reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației .

. Se depune în contul indicat de organul fiscal.

Se restituie participanților necâștigători după licitație.

Documente necesare

Cerere de participare la licitație. Copie act de identitate (CI/BI). Dovada achitării garanției de participare (ordin de plată/chitanță). Declarație pe propria răspundere că nu se află în situații de incompatibilitate (de regulă inclusă în cerere). Împuternicire notarială, dacă participă prin reprezentant.

Termen de depunere

Documentele se depun cu cel puțin o zi înainte de data licitației (termenul exact este menționat în anunț).

Desfășurarea licitației

Licitația este publică și se desfășoară la sediul organului fiscal sau online, dacă este specificat.

Bunul se adjudecă participantului care oferă cel mai mare preț.

După adjudecare

Câștigătorul trebuie să achite diferența de preț în termenul stabilit (de regulă 15 zile).

După plata integrală, se emite actul de adjudecare.

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