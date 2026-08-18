Alina Laufer vorbește deschis despre transformările prin care a trecut și despre comentariile negative primite în mediul online. Mama a patru copii spune că nu mai lasă părerile celor din jur să îi influențeze alegerile și povestește cât de solicitant este să împace viața de familie cu munca.

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Alina Laufer, despre criticile primite după schimbările sale

Alina Laufer a ajuns în centrul atenției în mediul online după ce mai multe persoane au comentat asupra felului în care arată și asupra schimbărilor prin care a trecut în ultima perioadă.

Vedeta spune că nu mai pune la suflet astfel de reacții și că deciziile legate de propria imagine au fost luate pentru starea sa de bine. În plus, Alina Laufer vorbește despre perioada aglomerată pe care o traversează, având grijă de cei patru copii și ocupându-se, în același timp, de responsabilitățile profesionale.

„Am învățat de mult să nu mă mai intereseze comentariile răutăcioase. Am învățat de mult că oamenii mai degrabă ar comenta ceva negativ decât ceva pozitiv. Schimbarea pe care am făcut-o a fost pentru mine, personal. Din momentul în care eu sunt fericită, soțul meu e fericit, înseamnă că are un impact pozitiv asupra întregii familii și e singurul lucru care mă interesează. Mai departe, face fiecare ce vrea, dacă simt nevoia să-și împărtășească, nu știu, părerile, nu e treaba mea. Eu n-aș face în viața mea așa ceva, dar fiecare face cum consideră de cuviință”, a declarat Alina Laufer.

„Normal că m-am schimbat”

Vedeta spune că nu se așteaptă să arate la fel ca la 20 de ani și consideră firesc ca înfățișarea să se schimbe odată cu trecerea timpului.

Alina Laufer susține că a ales să aibă grijă de ea și să apeleze la procedurile pe care le consideră potrivite pentru ea. În același timp, a remarcat faptul că o mare parte dintre comentariile negative au venit din partea femeilor.

„Acum, normal că lumea spune: Vai, că te-ai schimbat! Normal că m-am schimbat, că la vârsta pe care o am, nu mai pot să arăt ca la 20 de ani. Și mie mi-ar plăcea să fiu ca la 20 de ani, dar nu se poate. Și atunci alegerea mea este să am grijă de mine, să-mi fac anumite proceduri ce consider eu că merit… Dacă sunt pe gustul unor persoane sau nu, nu știu, dar e foarte ciudat că 90%, cred, din persoanele care au comentat sunt femei”, a mai declarat aceasta.

„Eu nu înțeleg de unde atâta ură din partea femeilor”

Alina Laufer spune că reacțiile primite au surprins-o, mai ales prin amploarea lor. Vedeta consideră că faptul că oamenii au ales să comenteze arată că sunt interesați de viața sa, chiar și atunci când opiniile exprimate sunt negative.

„Eu nu înțeleg de unde atâta ură din partea femeilor. În primul rând, uitați-vă la mine că sunt cu patru copii lângă mine, eu mă consider că arăt decent pentru o mamă. Da, comentariile au fost deplasate, foarte deplasate, dar, în schimb, m-a surprins tot acest impact. Asta înseamnă că pe oameni, nu știu, îi interesează persoana mea. Sau, pur și simplu, caută tot timpul motive de scandal, de bârfe, cum e în România, dar dacă nu i-ar fi interesat, n-ar fi comentat”, mai spune vedeta, potrivit spynews.ro.

Cum a fost vacanța în Budapesta și Viena

Dincolo de comentariile din mediul online, Alina Laufer a povestit și despre o vacanță recentă în care a plecat alături de gemeni și de Eden. Familia a vizitat Budapesta și Viena, iar vedeta spune că a pregătit pentru copii un program cu mai multe activități.

„Am ieșit la o masă cu prietenii și cu familia, ceva restrâns, nimic foarte mare, pentru că eram obosiți, tocmai ce ne-am întors dintr-un concediu din Budapesta și Viena, unde am fost câteva zile și eram foarte obosiți, dar, cu toate astea, l-am sărbătorit. Obositor, cu trei copii după noi. Am fost fără Karina, dar am fost cu gemenii și cu Eden, au fost foarte cuminți. Pentru ei a fost. A fost distractiv, le-am făcut un program frumos, i-am plimbat de dimineață până seara. I-am dus în Prater, în Viena, în Budapesta, am făcut activități pentru copii, ne-am întâlnit și cu niște prieteni. Am avut un concediu minunat”, a declarat Alina Laufer pentru sursa mai sus-menționată.

Cazare cu probleme în Viena

Vacanța nu a fost însă lipsită de peripeții. Alina Laufer spune că familia a rezervat cazarea în Viena în ultimul moment, iar apartamentul găsit nu semăna cu fotografiile prezentate în anunț.

Problemele au continuat după sosire, când au descoperit că patul era rupt, iar proprietarul nu le-a mai răspuns.

„În Viena ne-am luat o cazare din scurt, nu am luat-o din timp și pozele nu s-au potrivit cu cazarea. Am avut un șoc când am intrat în apartament. Da, a fost destul de rău. Bine, nu îngrozitor, dar era patul rupt, nu ne-a mai răspuns persoana care… proprietarul. Și… dar până la urmă am reușit să dormim, dar prima oară ne trebuia undeva un loc să dormim, pentru că am fost toată ziua afară”, a mai declarat soția lui Ilan Laufer.

Viața cu patru copii

Alina Laufer spune că rutina de zi cu zi este una solicitantă. Cei patru copii au nevoie de atenție, iar responsabilitățile de familie se suprapun cu cele profesionale. Vedeta respinge imaginea unei femei care nu are alte preocupări și spune că muncește de dimineața până seara.

„O zi să stea numai în pantofii mei, în pielea mea, și cred că oricine și-ar lua câmpii. Fac față cu brio la viața pe care o duc. Nu sunt nicidecum, cum crede lumea, o femeie întreținută, care nu face nimic. Muncesc de dimineață până seara. Momentan, cei trei copii atârnă de fusta mea, fiecare comentează și fiecare vrea ceva. Așa că mai și muncesc între timp și nu mă duc cu capul. E foarte, foarte greu, nu oricine reușește, dar mie-mi plac provocările. Îmi place și nu e stilul meu să stau, așa că, na, așa sunt construită. Trebuie să am de dimineață până seara activitate. Eu, de când deschid ochii până noaptea, la 11-12, când se culcă cei mici, am ceva de făcut. Le deservesc interesele, într-un fel”, a mai adăugat Alina Laufer.

Viața de familie ocupă cea mai mare parte a programului său, însă Alina Laufer spune că nu renunță nici la activitatea profesională. Pentru ea, ritmul aglomerat face parte din viața de zi cu zi și spune că preferă să fie mereu ocupată.