În fiecare zi, fosta soție a lui Jorge se trezește la 6.45 și apoi își pregătește cei trei copii pentru grădiniță, respectiv școală. Karina, fiica din relația cu Jorge, este un real ajutor pentru mama ei atunci când vine vorba despre frățiorii ei. Alina Laufer recunoaște că de când a devenit mamă de gemeni nu prea mai doarme noaptea. Soții Laufer nu au bonă și nici femeie care să îi ajute zilnic la treburile din casă.

„Avem nevoie de ajutor, dar ne descurcăm singuri. Sunt proaspeți sosiți de la grădiniță. Ce crezi că fac noaptea? Crezi că dorm? Oamenii normali dorm. Eu nu dorm. Somnul este exclus, dar este ceva cu care te înveți. Ora de trezire este 6.30. Davina se trezește la 6.45. În 15 minute am timp să îmi beau cafeaua. Îi pun pe oliță, îi schimb, le pregătesc bagajul pentru grădiniță. La 7.20 începe antrenamentul meu. Slavă Domnului că mă antrenez cu Ilan. La 7.55 am ieșit pe ușă. Eu iau un copil, Karina un copil. La 8.02 am plecat din fața blocului către școală. La 9.10 ajung acasă. N-avem bone și nici femei în casă. O dată pe săptămână vine cineva. Eu mă machiam și în spital. Îmi trebuie 15 minute în care să mă simt bine cu mine și să mă pun la punct. Pe la 11 încep să fac mâncare. La 14.30 plec să iau copiii de la școală. Ilan este prezent în a doua parte a zilei și la băiță. La ora 19 se culcă gemenii. Dorm singuri, pentru că nu mai rezistam să îi adorm pe rând. Timpul meu cu Ilan este o dată pe săptămână, duminica. Uneori mergem la film, ieșim în doi”, a declarat Alina Laufer la Kanal D.

Aflată în platoul de la „Teo Show” alături de gemenii Davina și Nathaniel, dar și de fiica sa, Karina, vedeta a mărturisit că în fiecare duminică își păstrează timp pentru a-l petrece alături de partenerul ei. Cei doi aleg să iasă în oraș pentru câteva ore.

Karina îi este recunoscătoare mamei sale, care îi gătește zilnic felurile preferate de mâncare, și mărturisește că aceasta nu prea doarme în ultima perioadă.

„Ce nu se poate face ziua… se face noaptea. Cred că doarme trei ore pe noapte. Se trezește noaptea și vine la mine, mă întreabă ce fac, dacă sunt bine. (…) Mănânc paste în fiecare zi. Nu m-am atins de ciorbă”, a declarat Karina.

