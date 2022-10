Alina Laufer are trei copii și este foarte fericită alături de familia pe care o are. Soția lui Ilan Laufer a născut prematur și a fost nevoită să stea o perioadă lungă de timp cu gemenii în spital până când aceștia au ajuns la greutatea normală. Vedeta a fost invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, unde a vorbit despre viața cu trei copii.

Fosta soție a lui Jorge a povestit că a schimbat grădinița gemenilor, pentru că pe cea pe care au găsit-o este mult mai aproape de casă. Ilan este foarte implicat în creșterea copiilor, astfel că de multe ori îi atrage atenția Alinei Laufer, el fiind foarte protector cu cei mici.

„Copilașii sunt foarte bine. Am schimbat grădinița de curând. I-am dus la o grădiniță lângă casa noastră și nu mai stau 3 ore pe drum să-i duc și să-i aduc. S-au obișnuit amândoi și își iubesc foarte mult educatoarele, atât de mult încât nu mai vor să vină la noi în brațe când îi luăm de la grădiniță. Davina știe pe nume toți colegii. Ea rupe cuvinte așa și imită foarte multe cuvinte pe care i le spun. El vorbește precum Donald Duck, dar e foarte activ. Eu am instaurat conceptul de nu ai voie, pentru că îmi e frică să nu se accidenteze. Din fericire, ascultă. Am început să le spun pentru protecția lor. Sâmbătă dimineața, când sunt cu mine acasă, le ia doar 10 minute să răstoarne casa.

Recomandări Autogara deznădejdii noastre. Haosul de care se lovesc oamenii nevoiți să circule cu autobuzul între județele României

„Ilan e și mai cloșcă decât mine”

Ilan e și mai cloșcă decât mine. E tot timpul atent cu copiii și mă terorizează. Până și mie îmi reproșează și îmi atrage atenția. Este foarte implicat cu creșterea copiilor. Noi i-am dat la creșă la 1 an și dezvoltarea lor a fost fantastică”, a declarat Alina Laufer la Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În 2010, obținea titlul de campioană mondială la gimnastică. Cu ce se ocupă acum Ana Porgras. „Nu o fac pentru bani în mod special”

Playtech.ro Cu ce se ocupă de fapt iubitul Andreei Marin. Salariul FABULOS pe care îl câștigă pe an

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a întâmplat cu el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Moarte suspectă a unui medic român pe un vas de croazieră în Turcia: Şase români sunt blocaţi de mai bine de două săptămâni, până la finalizarea anchetei

Știrileprotv.ro Un aliat strategic al Rusiei îl avertizează pe Putin să nu trateze țările din Asia Centrală ca pe fosta Uniune Sovietică

FANATIK.RO Ce mașină și-a luat Celentano în serialul Las Fierbinți: “Are volanul pe stânga și eu sunt dreptaci”

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 16 octombrie 2022. Scorpionii au parte de o zi cu tentații de multe feluri, dar cele mai periculoase se ascund printre gândurile negre

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm