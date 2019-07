„2 weeks and some days to go but Big Mama is still going out ??❤️ #pregnant #nightout #moments (n.r.: Peste mai bine de două săptămâni vine, dar «mama mare» încă iese în oraș #însărcinată #iesirenocturna #momente)”, este mesajul prezentatoarei tv.

Prietenii virtuali au comentat imediat în dreptul fotografiei publicate de vedetă. „Savurează din plin aceste momente minunate ???”, „O viitoare mamă foarte frumoasă! Minunată!! ❤️”, ”Radiezi de frumusețe, ca de obicei??”, ”Foarte frumos, mă bucur pentru tine”, ”Naștere ușoară și să te bucuri de el ❤❤❤” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea vedetei.

