Alina Pușcaș a dat vestea cea mare. A aflat ce sex va avea viitorul ei bebeluș

Alina Pușcaș este însărcinată cu cel de-al treilea copil. Vedeta a aflat ce sex are viitorul ei bebeluș și a dezvăluit acest lucru la emisiunea Observator, de la Antena 1.

„Sunt însărcinată a treia oară, va fi și ultima. Nu mai am voie, pentru că am făcut Cezariană de la prima, deci, este ultima șansă. Mihai ar fi vrut să avem gemeni, dar nu ne-a ieșit… Este fetiță! E distrus Mihai! Glumesc, e distrus la modul că el visa să facă o ceată de băieți, nu să fie dominat de fete, acolo, în casă. Și-acum vom fi eu – Scorpion, Melisa – Scorpion, fata asta – Leoaică.

Nu știm ce nume are, de-asta i-am zis doar „fata”. Nu am nume, aștept propuneri… A fost o sarcină dificilă de la început. De fapt, primele două luni, decembrie și ianuarie, în care m-am simțit foarte rău, tot ce nu am simțit la celelalte două sarcini am avut acum! Din februarie însă, mi-a trecut ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, a declarat Alina Puțcaș.

În 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017. În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia.

