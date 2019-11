De Andreea Romaniuc Archip,

Alina Pușcaș va îmbrăca rochia de mireasă în vara lui 2020. Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” (Antena 1) și soțul ei nu vor să facă nunta în România, așa că au în plan să își ducă invitații – familia, prietenii și rudele – pe tărâmuri elene.

Mihai și Alina sunt împreună de 5 ani

„Ne dorim ca nunta să fie pe plajă. Amândoi suntem înnebuniți după Grecia și ne-am dori foarte mult să reușim să o facem acolo în vara anului următor. Putem să combinăm foarte frumos nunta în sine cu o minivacanță și chiar aș vrea să fie cu toți cei trei copii. Dacă vom face nunta pe plajă, așa cum ne dorim, o să am două rochii de mireasă”, a declarat, pentru Libertatea, Alina Pușcaș. Vedeta își dorește ca și ceremonia religioasă să aibă loc la o biserică situată pe o colină, de unde să se vadă marea și toată insula.

Alina Pușcaș va purta rochia de la „Te cunosc de undeva”

Vedeta TV are o imagine clară asupra ținutelor pe care le va etala în Grecia. Rochia pentru petrecerea de pe plajă va fi realizată de brandul de haine pe care îl deține împreună cu prietena ei, iar cea pentru biserică va fi din recuzita emisiunii “Te cunosc de undeva”, întrucât i-a rămas gândul la respectiva piesă.

Copiii le-au fost alături și la cununia civilă

„Probabil că voi avea ceva mult mai diafan, cu spatele gol. Să vedem. Am ceva idei, eu cu Mihaela Glăvan ne gândim la rochia de mireasă, chiar dacă nu avem specificul acesta în colecțiile noastre. În ceea ce privește rochia pe care o voi purta la biserică, am rămas cu piticul pus pe o rochiță care mi-a plăcut foarte mult și pe care am purtat-o la emisiune.

Rochia era efectiv de mireasă, dar în contextul „Te cunosc de undeva”, putea să fie orice fel de rochie, chiar dacă era albă. Era o rochiță până la claviculă, cu spatele foarte decupat, lungă, cumva tip sirenă și avea de la ceafă până în partea de jos, unde era despicată, un fel de trenă din perle, agățată, care nu atingea pământul. Era absolut superbă, foarte frumoasă! Cred că o să o iau chiar pe aceea, pentru că mi-a plăcut foarte mult”, ne-a mărturisit Alina Pușcaș.