Șatena, care a participat la Asia Express, acolo unde a făcut echipă cu Cristina Postu și s-au descurcat de minune, cere ajutorul celor care o cunosc. Alina Pușcău a izbucnit în plâns în fața urmăritorilor ei de pe Instagram. Fosta concurentă de la Asia Express i-a rugat pe cei care o îndrăgesc să meargă la biserică și să se roage pentru ea.

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Alina a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja în oase. „Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a scris modelul. În trecut, Alina Pușcău a participat și la „Ferma vedetelor”, show difuzat la PRO TV.

Alina Pușcău are o dietă specială

În urmă cu ceva timp, Alina Pușcău a vorbit despre alimentația ei și despre modul în care are grijă de corpul ei, pentru a arăta atât de bine și a nu lăsa trecerea timpului să o afecteze. Alina spune că are o dietă specială pe care o aplică doar în situații urgente, atunci când trebuie să arate spectaculos într-un timp foarte scurt.

„Am o dietă foarte specială pe care o mănânc de exemplu când trebuie să fac o copertă pentru o revistă, când m-am pregătit pentru Playboy, a trebuit să fac 3 luni de zile sport și am ținut o dietă specială: body builder diet”, a spus Alina Pușcău la TV, la începutul acestui an.

„Dieta mea este secretă. Am făcut școala de nutriție în America. Dimineața mănânc ovăz, înainte de sală. După sală, mănânc o omletă cu cinci albușuri și un gălbenuș și cu puțină salată. Mănânc pui cu orez sau pește cu orez. Orezul e cel mai important”, a mai spus ea. „Eu mănânc o ciocolată pe zi. Mâncarea mea preferată e pizza”, a mai adăugat Alina Pușcău.