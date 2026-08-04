Sebastian Stan și partenera sa, actrița Annabelle Wallis, au devenit părinți pentru prima dată. Potrivit publicației PEOPLE, cei doi au devenit părinți luna trecută, însă au ales să păstreze discreția și nu au oferit până acum detalii despre noul membru al familiei.

Giulia Nahmany și Sebastian Stan la Festivalul de Film de la Cannes 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Sebastian Stan traversează una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Actorul în vârstă de 43 de ani și partenera lui, actrița britanică Annabelle Wallis, au devenit părinți pentru prima dată. Cuplul nu a făcut publice informații despre bebeluș și nici nu a oferit detalii privind numele sau sexul acestuia. Informația a fost relatată inițial de TMZ.

Primele imagini care au confirmat sarcina

În luna aprilie, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au fost fotografiați împreună în timpul unei plimbări prin New York, iar imaginile au confirmat că actrița era însărcinată cu primul lor copil.

Annabelle Wallis purta o rochie neagră lejeră, o jachetă maro și accesorii discrete, iar burtica de gravidă era vizibilă. Sebastian Stan a fost surprins alături de ea, într-o ținută casual formată din pantaloni maro, cămașă albă și jachetă din denim. La acel moment, reprezentanții celor doi nu au comentat informațiile privind sarcina.

Sebastian Stan: „Vreau să fiu un tată bun”

Cu puțin timp înainte de nașterea copilului, Sebastian Stan a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește înainte de a deveni tată. Într-un interviu acordat publicației Deadline, cu ocazia promovării filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu, actorul a mărturisit: „Vreau să fiu un tată bun.”

Ulterior, el a explicat că privește această etapă cu multă responsabilitate. „Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, din multe puncte de vedere, abia acum încep să învăț. Mi se pare incredibil. Îmi place să descopăr perspectivele altor oameni. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce punct de vedere este vorba, doar ca să îl înțeleg.”

O relație începută în urmă cu trei ani

Zvonurile despre relația lor au apărut prima dată în mai 2022, după ce au fost văzuți împreună la petrecerea aniversară a actorului Robert Pattinson.

Începând cu 2024, cei doi au început să apară împreună tot mai des la evenimente publice. Annabelle Wallis l-a însoțit pe actor la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a avut premiera filmul A Different Man.

Câteva luni mai târziu, cei doi au pășit împreună pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes, cu ocazia premierei mondiale a filmului The Apprentice, în care Sebastian Stan îl interpretează pe Donald Trump.

Declarația de dragoste făcută la Globurile de Aur

În ianuarie, când a câștigat primul Glob de Aur din carieră pentru rolul din A Different Man, Sebastian Stan i-a adresat un mesaj emoționant partenerei sale în discursul de mulțumire. „Annabelle, te iubesc.”

Actorul a vorbit rareori despre relația lor. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, el a explicat de ce preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor.

„Simt că, în zilele noastre, este foarte greu să mai ai parte de intimitate. Este partea din viața mea pe care încerc să o păstrez cât mai mult pentru mine, chiar dacă, într-un fel sau altul, tot ajunge să fie cunoscută.”

În ciuda discreției pe care au ales să o păstreze, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au fost prezenți împreună la gala Premiilor Oscar din 2025 și la petrecerea organizată ulterior de Vanity Fair.

Odată cu venirea pe lume a primului lor copil, cei doi încep un nou capitol al vieții de familie, pe care, cel puțin pentru moment, aleg să îl trăiască departe de atenția publică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.RO
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
„O familie, un singur vot”. O propunere odinioară marginală câștigă teren în America lui Donald Trump: eliminarea dreptului de vot pentru femei
Adevarul.ro
„O familie, un singur vot”. O propunere odinioară marginală câștigă teren în America lui Donald Trump: eliminarea dreptului de vot pentru femei
„Îl dați pe Lukic la FCSB?”. Președintele lui U Cluj a dat răspunsul pe loc. Exclusiv
Fanatik.ro
„Îl dați pe Lukic la FCSB?”. Președintele lui U Cluj a dat răspunsul pe loc. Exclusiv
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Momentul în care un urs sparge geamul unei mașini pe Transfăgărășan ca să caute mâncare
ObservatorNews.ro
Momentul în care un urs sparge geamul unei mașini pe Transfăgărășan ca să caute mâncare
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Gigi Becali „se lasă” iar de fotbal: „Am rămas înapoiat! Vând echipa și cu asta, basta!”
GSP.ro
Gigi Becali „se lasă” iar de fotbal: „Am rămas înapoiat! Vând echipa și cu asta, basta!”
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Mediafax.ro
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Detalii tulburătoare despre incidentul rutier din Constanța, în care s-a stins un șofer ucrainean! Ce s-a întâmplat după producerea evenimentului
KanalD.ro
Detalii tulburătoare despre incidentul rutier din Constanța, în care s-a stins un șofer ucrainean! Ce s-a întâmplat după producerea evenimentului

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Ofertă de 800.000 de euro pentru Ianis Hagi: „O să plece probabil în Germania”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ofertă de 800.000 de euro pentru Ianis Hagi: „O să plece probabil în Germania”. Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei