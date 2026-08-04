Sebastian Stan și partenera sa, actrița Annabelle Wallis, au devenit părinți pentru prima dată. Potrivit publicației PEOPLE, cei doi au devenit părinți luna trecută, însă au ales să păstreze discreția și nu au oferit până acum detalii despre noul membru al familiei.

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Sebastian Stan traversează una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Actorul în vârstă de 43 de ani și partenera lui, actrița britanică Annabelle Wallis, au devenit părinți pentru prima dată. Cuplul nu a făcut publice informații despre bebeluș și nici nu a oferit detalii privind numele sau sexul acestuia. Informația a fost relatată inițial de TMZ.

Primele imagini care au confirmat sarcina

În luna aprilie, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au fost fotografiați împreună în timpul unei plimbări prin New York, iar imaginile au confirmat că actrița era însărcinată cu primul lor copil.

Annabelle Wallis purta o rochie neagră lejeră, o jachetă maro și accesorii discrete, iar burtica de gravidă era vizibilă. Sebastian Stan a fost surprins alături de ea, într-o ținută casual formată din pantaloni maro, cămașă albă și jachetă din denim. La acel moment, reprezentanții celor doi nu au comentat informațiile privind sarcina.

Sebastian Stan: „Vreau să fiu un tată bun”

Cu puțin timp înainte de nașterea copilului, Sebastian Stan a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește înainte de a deveni tată. Într-un interviu acordat publicației Deadline, cu ocazia promovării filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu, actorul a mărturisit: „Vreau să fiu un tată bun.”

Ulterior, el a explicat că privește această etapă cu multă responsabilitate. „Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, din multe puncte de vedere, abia acum încep să învăț. Mi se pare incredibil. Îmi place să descopăr perspectivele altor oameni. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce punct de vedere este vorba, doar ca să îl înțeleg.”

O relație începută în urmă cu trei ani

Zvonurile despre relația lor au apărut prima dată în mai 2022, după ce au fost văzuți împreună la petrecerea aniversară a actorului Robert Pattinson.

Începând cu 2024, cei doi au început să apară împreună tot mai des la evenimente publice. Annabelle Wallis l-a însoțit pe actor la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a avut premiera filmul A Different Man.

Câteva luni mai târziu, cei doi au pășit împreună pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes, cu ocazia premierei mondiale a filmului The Apprentice, în care Sebastian Stan îl interpretează pe Donald Trump.

Declarația de dragoste făcută la Globurile de Aur

În ianuarie, când a câștigat primul Glob de Aur din carieră pentru rolul din A Different Man, Sebastian Stan i-a adresat un mesaj emoționant partenerei sale în discursul de mulțumire. „Annabelle, te iubesc.”

Actorul a vorbit rareori despre relația lor. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, el a explicat de ce preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor.

„Simt că, în zilele noastre, este foarte greu să mai ai parte de intimitate. Este partea din viața mea pe care încerc să o păstrez cât mai mult pentru mine, chiar dacă, într-un fel sau altul, tot ajunge să fie cunoscută.”

În ciuda discreției pe care au ales să o păstreze, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au fost prezenți împreună la gala Premiilor Oscar din 2025 și la petrecerea organizată ulterior de Vanity Fair.

Odată cu venirea pe lume a primului lor copil, cei doi încep un nou capitol al vieții de familie, pe care, cel puțin pentru moment, aleg să îl trăiască departe de atenția publică.

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