Familia fostului campion mondial de Formula 1 a ales să îi protejeze intimitatea, iar informațiile oficiale despre evoluția sa sunt extrem de rare. Tocmai de aceea, orice declarație venită din partea persoanelor apropiate atrage imediat atenția.

De această dată, fostul pilot de Formula 1 Christian Danner, un bun prieten al germanului, a făcut mărturisiri emoționante după ce a vorbit cu soția lui Michael Schumacher, Corinna. Deși păstrează legătura cu aceasta, Christian Danner recunoaște că nici măcar apropiații nu cunosc cu adevărat starea actuală a fostului campion.

Michael Schumacher, septuplu campion mondial de Formula 1, nu a mai fost văzut în public din decembrie 2013, când a suferit un grav traumatism cerebral într-un accident la schi, petrecut în stațiunea franceză Meribel. De atunci, doar un cerc foarte restrâns de persoane are acces la fostul pilot.

MELBOURNE, AUSTRALIA - MARCH 2: Michael Schumacher of Germany and Ferrari talks at a Shell press conference at Melboune Town Hall prior to the Australian Formula One Grand Prix at the Albert Park Circuit on March 2, 2005 in Melbourne, Australia. (Photo by Clive Mason/Getty Images)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Într-un interviu acordat pentru OLBG, Christian Danner a mărturisit că speră să își revadă prietenul, însă lipsa totală de apariții publice îl face să creadă că situația nu este una favorabilă.

„Oricum ar arăta Michael sau în orice condiții ar trăi, nu știu… Vreau să-l văd din nou! Faptul că nu apare nicăieri indică probabil că nu este foarte bine. Dar Formula 1 este pregătită pentru asta. Formula 1 este pregătită pentru orice”, a spus Christian Danner, potrivit Daily Star.

Fostul pilot consideră că Michael Schumacher rămâne unul dintre cei mai mari eroi din istoria Marelui Circ și spune că, dacă fostul campion ar putea reveni măcar pentru o scurtă apariție publică, lumea motorsportului l-ar primi cu brațele deschise, indiferent de starea sa fizică.

Corinna Schumacher păstrează discreția

Christian Danner a dezvăluit că vorbește în mod regulat cu Corinna Schumacher, însă aceasta evită complet subiectul legat de starea soțului ei. Mai mult decât atât, nici alte persoane apropiate familiei nu oferă informații.

„Se tot vorbește că este în Mallorca și că ar fi fost mutat într-o proprietate de acolo. Când vorbesc cu Corinna, ea nu menționează nimic. Când discut cu alte persoane care ar putea ști, nici ele nu îmi spun nimic”, a explicat Christian Danner.

Fostul pilot spune că înțelege dorința familiei de a-i proteja demnitatea, însă recunoaște că și-ar dori enorm să îl revadă pe Michael Schumacher.

„Există în toate sporturile eroi care au trecut prin tragedii și au căzut. Dar atâta timp cât sunt în viață, cred că le face bine tuturor să îi vadă din nou. Pentru mine ar fi absolut extraordinar să-l văd. Cred că același sentiment îl împărtășește aproape toată lumea din Formula 1”, a adăugat acesta.

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