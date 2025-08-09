„9 ani pe 9 august. 9 ani cât o clipă, în care lumea mea toată a devenit mai bună, mai simpatică, mai veselă, mai plină de curaj, mai frumoasă, mai cu sens, datorită ei. 9 ani în care fericirea vine cu acest zâmbet și cu această privire, din care ne lasă să intuim ceva din spiritul ei”, a scris Amalia Enache pe contul de socializare.

Amalia Enache și fiica ei, Alma, au o relație specială, iar asta datorită prezentatoarei TV, care a știut cum să interacționeze cu fiica ei încă din primele zile de viață. A încercat mereu să o trateze cu maturitate, dar fără să îi șteargă naivitatea de copil. Se pare că i-a reușit de minune, căci în momentul de față, la doar 9 ani, Alma este un copil care se dezvoltă frumos și armonios.

De când a devenit mamă, Amalia Enache a pus-o pe fiica ei pe primul plan, însă asta nu a însemnat că absolut tot Universul s-a învârtit doar în jurul Almei. Cu alte cuvinte, micuța a avut parte de toată atenția mamei sale, însă a crescut și cu ideea că Amalia are la rândul ei o carieră, o viață profesională și că or să fie dăți când vor avea și activități separate.

„Alma așa este obișnuită. Ea nu cunoaște altă realitate. E obișnuită că mami seara pleacă la serviciu, am vorbit foarte mult despre asta și știe că asta vine la schimb cu faptul că eu ziua pot să-mi fac program cu ea. Bine acum ea este foarte ocupată la școală, e mai ocupată decât mine, dar când este să fie avem timpul nostru. E încă mică. Pare ea mai mare că este înăltuță, dar are doar 9 ani”, a spus Amalia recent, pentru Libertatea.

