Au fost achiziționate 4.500 de mărțișoare

În februarie 2026, dezbaterea privind reforma administrației locale a intrat într-o fază critică, sub presiunea Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Cu toate acestea, sunt primării din România care cheltuie bani pentru cumpărarea de cadouri pentru sărbătorile de 1 sau 8 Martie, potrivit Digi 24. Este și cazul Primăriei Dragomirești, o comună cu aproximativ 8.800 de locuitori, care a decis să cumpere mărțișoare și ciocolată în valoare de aproximativ 100.000 de lei.

Potrivit informațiilor publicate pe SEAP (portalul achizițiilor publice n.r.), Primăria Dragomirești a achiziționat, pe 11 februarie, un număr de 4.500 de mărțișoare în valoare de 54.900 de lei, aproximativ 11.000 de euro

A fost cumpărată ciocolată de 8.800 de euro

De asemenea, au fost cumpărate și 4.500 de ciocolate, în valoare de 44.595 lei, adică 8.800 de euro.

Reacția primarului

Dragoș Vlădulescu, primarul PSD al localității Dragomirești, a precizat că nu este pentru prima dată când acordă doamnelor și domnișoarelor din localitate cadouri de 1 și 8 Martie, fiind o tradiție pe care o respectă an de an.

„În fiecare an am făcut asta. Mergem din poartă în poartă, împreună cu consilierii. Am renunțat la alte cheltuieli pe care le făceam cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie. Organizam spectacole la căminele culturale, unde aduceam și artiști din exterior. Am rămas doar la această chestiune de bun-simț pentru fetele și femeile din comuna aceasta, care, la rândul lor, plătesc taxe și impozite. Deci banii aceștia se întorc la ele, nimic altceva. Acum dăm ciocolată și mărțișor. Altădată mai ofeream și câte o floare, dar anul acesta am redus doar la atât”, a declarat primarul Dragoș Vlădulescu la Digi24.

