Ce este toxina broaștei săgeată, otrava cu care Rusia l-a omorât pe Aleksei Navalnîi, potrivit anunțului Marii Britanii

Epipedobates anthonyi, cunoscută sub numele de broasca otrăvitoare Anthony, are numai 22 mm lungime, iar această specie cu dungi roșii și albe reprezintă un pericol mortal pentru orice viețuitoare.

Mai precis, aceste broaște otrăvitoare nu injectează otrava, ci o secretă prin piele. Glandele speciale din pielea lor produc epibatidină, care se află pe suprafața pielii sub formă de secreții toxice. Când un prădător sau o altă creatură intră în contact cu broasca, toxina este absorbită prin piele sau mucoase, provocând în final decesul.

Așa arată broasca otrăvitoare Anthony, care trăiește cel mult 7 ani. Foto: Imago Images



O singură astfel de broască are pe pielea sa suficientă epibatidină pentru a ucide un om, chiar și în cantități mici. Concret, testele efectuate în laborator pe animale au arătat că toxina cauzează inițial amorțeală, apoi pierderea controlului muscular și paralizie. În final, victima nu mai poate respira, ceea ce duce în scurt timp la pierderea conștienței, comă și moarte.

Până în prezent, oamenii de știință nu au găsit un antidot și, totodată, nu există informații oficiale despre decese ale oamenilor cauzate de această specie.

Substanța toxică a fost descoperită în 1974 de biochimistul american John Daly de la Institutul Național de Sănătate, iar structura moleculară a fost dezvăluită abia în anii ’90. În prezent, poate fi creată în laborator fără a folosi broaștele. Doza necesară pentru a fi fatală este de numai 1,4 micrograme.

Aceste broaște sunt rare și pe cale de dispariție. Sunt active ziua și dorm noaptea, trăind în păduri și pajiști din provincia Bolivar, aproape de pâraie. Hrana lor constă în insecte mici, iar femelele depun între 15 și 40 de ouă în timpul sezonului ploios. Broaștele obțin otrava din dieta lor naturală, așa că cele crescute în captivitate nu conțin deloc toxina.

Durata de viață a acestor broaște este de 6-7 ani.

La exact doi ani după moartea fostului lider al opoziţiei ruse și adversar al președintelui Vladimir Putin, Ministerul de Externe al Marii Britanii a anunțat că analizele au confirmat că Aleksei Navalnîi a murit otrăvit de Rusia cu toxina broaștei săgeată.

„Ca urmare a eforturilor depuse de Marea Britanie, Suedia şi alţi parteneri, a fost găsită o toxină mortală în eșantioane prelevate de pe cadavrul lui Aleksei Navalnîi. Această toxină se găseşte în broaştele «săgeată» din Ecuador”, a spus ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.

Ancheta cu privire la moartea Navalnîi a fost condusă de Marea Britanie împreună cu alte patru țări care s-au alăturat demersului, este vorba despre Suedia, Franța, Olanda și Germania. Cele 5 state acuză acum Rusia lui Putin de crimă. „Suntem siguri că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, au transmis cele cinci țări într-o declarație comună.

Această otravă este de 200 de ori mai puternică decât morfina

Cum a murit Aleksei Navalnîi într-o închisoare din Rusia în 2024

În 2020, Navalnîi a supraviețuit unei prime încercări de otrăvire cu un agent neurotoxic de tip militar, „Noviciok”, în timpul unui zbor din Siberia la Moscova. Opozantul lui Vladimir Putin a acuzat atunci Rusia că a încercat să îl ucidă, dar Kremlinul a negat. Navalnîi a fost tratat pentru otrăvire în Germania, dar a revenit de bunăvoie în Rusia în ianuarie 2021 și a fost arestat la sosirea pe aeroportul din Moscova.

El a fost condamnat la 19 ani de închisoare, fiind acuzat, printre altele, de încălcarea condițiilor de eliberare condiționată, fraudă și spălare de bani.

Pe 16 februarie 2024, Aleksei Navalnîi a murit la numai 47 de ani, într-o colonie penitenciară din Arctica. Oficial, Kremlinul a susținut că opozantul lui Putin s-a simțit rău după o plimbare în curtea închisorii, după care și-a pierdut cunoștința și a murit, în ciuda eforturilor medicale. Rușii au mai spus că Navalnîi suferea de mai multe boli și aritmie cardiacă.

După moartea sa, Rusia a refuzat mai multe zile să predea cadavrul apropiaților lui Navalnîi, fapt ce a trezit suspiciuni ale susținătorilor săi în privința cauzelor reale ale morții. El a fost înmormântat într-o suburbie din Moscovei în martie 2024.

