În acest moment, Romgaz, la care statul român este acționar, este doar producător de gaze, nu și furnizor pentru populație, și va intra pe piața gazelor naturale cel mai târziu luna viitoare.

„Cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare, urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziționat deja softurile, au toate licențele”, a explicat Bogdan Ivan.

Și a continuat: „Important e următorul lucru: odată intrați în piață, pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor și automat cu oferte foarte bune. Cum este Hidroelectrica preț de referință astăzi pe piața consumatorilor casnici, la fel și Romgazul va fi pe piața de gaze naturale. O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie. Am luat și un termen de buffer de 2-3 săptămâni. Ei sunt pregătiți să facă lucrul acesta până la finalul lunii februarie”.

Amintim că Guvernul a stabilit ca până pe 31 martie să fie menținut un preț maxim reglementat la gazele naturale pentru populație, dar această plafonare expiră la 1 aprilie. Ulterior, prețul va fi determinat de contractele furnizor–client și de piața liberă.

Practic, 31 martie va fi ultima zi cu preț plafonat la gaze, iar de la 1 aprilie va începe liberalizarea prețului, ceea ce se va traduce, cel mai probabil, prin facturi mai mari pentru români, în funcție de tipurile de contracte încheiate și de modul în care furnizorul își aplică prețurile pe piață.

Bogdan Ivan (34 de ani, PSD) a ocupat funcții de ministru mai întâi în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, la Cercetare și Digitalizare (iunie 2023-decembrie 2024), la Economie și Turism (decembrie 2024-iunie 2025) și acum în Guvernul condus de Ilie Bolojan, la Energie (din iunie 2025).

