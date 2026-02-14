În acest moment, Romgaz, la care statul român este acționar, este doar producător de gaze, nu și furnizor pentru populație, și va intra pe piața gazelor naturale cel mai târziu luna viitoare.

„Cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare, urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziționat deja softurile, au toate licențele”, a explicat Bogdan Ivan.

Și a continuat: „Important e următorul lucru: odată intrați în piață, pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor și automat cu oferte foarte bune. Cum este Hidroelectrica preț de referință astăzi pe piața consumatorilor casnici, la fel și Romgazul va fi pe piața de gaze naturale. O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie. Am luat și un termen de buffer de 2-3 săptămâni. Ei sunt pregătiți să facă lucrul acesta până la finalul lunii februarie”.

Amintim că Guvernul a stabilit ca până pe 31 martie să fie menținut un preț maxim reglementat la gazele naturale pentru populație, dar această plafonare expiră la 1 aprilie. Ulterior, prețul va fi determinat de contractele furnizor–client și de piața liberă.

Practic, 31 martie va fi ultima zi cu preț plafonat la gaze, iar de la 1 aprilie va începe liberalizarea prețului, ceea ce se va traduce, cel mai probabil, prin facturi mai mari pentru români, în funcție de tipurile de contracte încheiate și de modul în care furnizorul își aplică prețurile pe piață.

Bogdan Ivan (34 de ani, PSD) a ocupat funcții de ministru mai întâi în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, la Cercetare și Digitalizare (iunie 2023-decembrie 2024), la Economie și Turism (decembrie 2024-iunie 2025) și acum în Guvernul condus de Ilie Bolojan, la Energie (din iunie 2025).

Un bărbat de 75 de ani care nu știa că are dreptul la pensie a primit peste 100.000 de euro din urmă și va încasa 1.400 de euro lunar, în Italia

Gheorghe Chindriș care a creat un sat românesc pe pământ american, găsit mort în locuința din Cluj. Poliția ia în calcul o crimă
Știri România 21:25
Gheorghe Chindriș care a creat un sat românesc pe pământ american, găsit mort în locuința din Cluj. Poliția ia în calcul o crimă
Jeff Pagani, vloggerul brazilian de pe TikTok care învață limba română. Are un cuvânt preferat, pe care-l consideră „bun la toate": „Pune totul în mișcare!"
Știri România 19:00
Jeff Pagani, vloggerul brazilian de pe TikTok care învață limba română. Are un cuvânt preferat, pe care-l consideră „bun la toate": „Pune totul în mișcare!"
Povestea emoționantă de viață a Antoniei Voroneanu de la „Românii au talent" 2026. S-a apucat de contorsionism după ce și-a pierdut tatăl și a făcut show la Pro TV
Stiri Mondene 17:00
Povestea emoționantă de viață a Antoniei Voroneanu de la „Românii au talent" 2026. S-a apucat de contorsionism după ce și-a pierdut tatăl și a făcut show la Pro TV
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma. Fetițele celor doi se confruntă cu probleme de sănătate. „Acum, doar mulțumesc Domnului"
Stiri Mondene 15:26
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma. Fetițele celor doi se confruntă cu probleme de sănătate. „Acum, doar mulțumesc Domnului"
Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Politică 13 feb.
Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis"
Politică 13 feb.
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis"
