Conexiunea specială dintre oameni și câini

Cercetătorii de la Academia Chineză de Științe au demonstrat, pentru prima dată, o cuplare neuronală între două specii: oameni și câini.

Fenomenul de „cuplare neuronală”, cunoscut în rândul oamenilor, apare atunci când două persoane, de exemplu o mamă și copilul său, își sincronizează activitatea cerebrală în timpul interacțiunii, potrivit publicației Futura Sciences. Acest proces favorizează comportamente complexe precum învățarea sau colaborarea.

Cercetări anterioare au arătat existența sa la șoareci și primate, dar acum, pentru prima dată, sincronizarea cerebrală a fost observată între oameni și câini.

Cum a fost realizat studiul

Pentru a studia fenomenul, cercetătorii au echipat voluntari umani și câini din rasa Beagle cu dispozitive care monitorizează activitatea cerebrală. Toate măsurătorile s-au realizat neinvaziv, în trei condiții diferite: când subiecții erau separați, când erau în aceeași încăpere fără să se privească și, în final, când interacționau.

Rezultatele au arătat că, în momentele de contact vizual sau atunci când câinii erau mângâiați, activitatea cerebrală a ambelor părți se sincroniza.

Pe parcursul celor cinci zile de studiu, sincronizarea a devenit mai puternică pe măsură ce oamenii și câinii s-au familiarizat unul cu celălalt, au explicat cercetătorii. Acest rezultat reflectă o similaritate cu modul în care creierul uman se sincronizează mai bine cu cel al persoanelor apropiate.

Oamenii și „cei mai buni prieteni ai lor”

Persistența acestei sincronizări ar putea fi explicată de relația îndelungată dintre oameni și câini, una care se întinde pe mii de ani. Interacțiunea zilnică și împărțirea spațiului de locuit ar putea fi factori determinanți ai acestui fenomen.

Deși studiul reprezintă un pas important în înțelegerea legăturii dintre oameni și animale, mai sunt multe de descoperit despre implicațiile acestei conexiuni. Cercetătorii sugerează că privitul în ochii unui câine și gesturile afectuoase, precum mângâierile, ar putea întări încrederea reciprocă și ar contribui la prevenirea unor comportamente nedorite.

Totuși, aceștia avertizează că acest tip de interacțiune nu este recomandat cu câinii vagabonzi sau cu cei necunoscuți, deoarece poate fi percepută ca o amenințare și poate duce la reacții agresive. Această descoperire subliniază încă o dată relația specială dintre oameni și „cei mai buni prieteni ai lor”, câinii, și deschide noi perspective în înțelegerea interacțiunilor interspecii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE