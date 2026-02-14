Antonia Voroneanu a cucerit publicul cu talentul ei

Deși face și balet, unde este ajutată de un antrenor, Antonia Voroneanu se antrenează singură, acasă, pentru momentele de contorsionism. Talentul pe care îl stăpânește atât de bine la vârsta de doar 10 ani i-a adus patru de „Da”.

74c81121-798f-4869-8b25-8d6a22c90b45Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„A fost spectaculos, pentru că unele chestii sunt foaret greu de făcut. Cred că persoana pe care ai pierdut-o este foarte fericită să te vadă de unde este, pentru că ești foarte, foarte bună”, i-a spus Mihai Bobonete.

Carmen Tănase: „Parcă ești din gumă făcută. Ești autodidact”.

Andi Moisescu: „La un moment dat, nici nu am putut să mă uit”.

Cine este Antonia Voroneanu de la „Românii au talent” 2026

Tatăl Antoniei a murit în urmă cu doi ani, după o luptă cu un cancer în stadiul patru. După această pierdere grea, Antonia și-a găsit liniștea în dans. A început să danseze prin casă, instinctiv, iar mama a observat cât de mult o ajută acest lucru și a dus-o la balet. Antonia are un frate mai mare, în vârstă de 13 ani, iar mama este principalul ei sprijin, potrivit Pro TV.

Mama Antoniei deține un atelier de haine și îi creează toate costumele pentru concursuri. O susține necondiționat și face eforturi considerabile pentru ca Antonia să poată participa la toate competițiile și spectacolele, inclusiv din punct de vedere financiar.

Deși practică baletul de relativ puțin timp, Antonia a obținut deja rezultate importante. A participat la o competiție în Bulgaria, unde a câștigat locul al treilea, în condițiile în care făcea balet de doar câteva luni. În perioada următoare, urmează să participe și la un concurs internațional la Barcelona, în Spania.

Antonia face cursuri de balet de patru ori pe săptămână, iar, acasă, are toate condițiile necesare pentru antrenamente de gimnastică. Sunt zile în care se pregătește de dimineața până seara. Îi place enorm ceea ce face și este foarte determinată. Spune că este ambițioasă și că se antrenează indiferent de cât este de obosită. Visul ei este să devină o gimnastă sau o contorsionistă foarte cunoscută, iar, pe viitor, își dorește să fie profesoară de gimnastică.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini spectaculoase de la tunelul Robești: cum arată o detonare la primul tunel de autostradă din Vâlcea | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Unica.ro
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Cătălin Măruță, confesiuni emoționante după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV. Ce a dezvăluit prezentatorul TV: „Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții…” FOTO >
Elle.ro
Cătălin Măruță, confesiuni emoționante după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV. Ce a dezvăluit prezentatorul TV: „Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții…” FOTO >
gsp
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
GSP.RO
Vedeta-model la Jocurile Olimpice a câștigat peste 20 de milioane de dolari, doar 1% din premii!
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
GSP.RO
Ce schimbare! La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă
Parteneri
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Primele imagini cu noua iubită! Chef Cătălin Scărlătescu a rupt tăcerea și s-a afișat cu femeia care i-a furat inima! Deși juratul MasterChef este extrem de discret, a publicat o fotografie rară din vacanța lor exotică
Tvmania.ro
Primele imagini cu noua iubită! Chef Cătălin Scărlătescu a rupt tăcerea și s-a afișat cu femeia care i-a furat inima! Deși juratul MasterChef este extrem de discret, a publicat o fotografie rară din vacanța lor exotică

Alte știri

Iașiul, prins într-un litigiu internațional de 50 milioane de euro la Londra pe tema sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Exclusiv
Știri România 16:00
Iașiul, prins într-un litigiu internațional de 50 milioane de euro la Londra pe tema sancțiunilor UE împotriva Rusiei
Un român fără permis a jefuit un magazin și a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de poliție, în Spania
Știri România 15:59
Un român fără permis a jefuit un magazin și a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de poliție, în Spania
Parteneri
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»”
Adevarul.ro
Cum vindecăm România de corupție? „Procurorii să nu fie numiți de politicieni și dispariția întrebării «Știi pe cineva?»”
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!”. Exclusiv
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Elle.ro
Kate Middleton, apariție uimitoare la un banchet de stat. Care este DETALIUL cu care Prințesa de Wales a cucerit pe toată lumea. Ce rochie spectaculoasă a ales să poarte
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Povestea emoționantă de viață a Antoniei Voroneanu de la „Românii au talent” 2026. S-a apucat de contorsionism după ce și-a pierdut tatăl și a făcut show la Pro TV
Stiri Mondene 17:00
Povestea emoționantă de viață a Antoniei Voroneanu de la „Românii au talent” 2026. S-a apucat de contorsionism după ce și-a pierdut tatăl și a făcut show la Pro TV
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma. Fetițele celor doi se confruntă cu probleme de sănătate. „Acum, doar mulțumesc Domnului”
Stiri Mondene 15:26
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ratat vacanța la Roma. Fetițele celor doi se confruntă cu probleme de sănătate. „Acum, doar mulțumesc Domnului”
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
TVMania.ro
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
ObservatorNews.ro
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
Parteneri
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
GSP.ro
Internaționalul român, escapadă spectaculoasă de Valentine's Day
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
GSP.ro
Noua motorizare de la Dacia se poate comanda și în România » Toate informațiile despre prețuri și echipări
Parteneri
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Mediafax.ro
Zurich Pride Festival 2026 va fi mai mic și cu taxă de intrare
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Politică 13 feb.
Nicușor Dan a luat o decizie despre negocierile pentru SRI și SIE. Când alege șefii serviciilor secrete
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis”
Politică 13 feb.
Ilie Bolojan spune că este fals că România ajută Ucraina cu bani mulți, în timp ce românii trăiesc prost: „Trebuie să discutăm foarte deschis”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată