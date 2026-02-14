Antonia Voroneanu a cucerit publicul cu talentul ei

Deși face și balet, unde este ajutată de un antrenor, Antonia Voroneanu se antrenează singură, acasă, pentru momentele de contorsionism. Talentul pe care îl stăpânește atât de bine la vârsta de doar 10 ani i-a adus patru de „Da”.

„A fost spectaculos, pentru că unele chestii sunt foaret greu de făcut. Cred că persoana pe care ai pierdut-o este foarte fericită să te vadă de unde este, pentru că ești foarte, foarte bună”, i-a spus Mihai Bobonete.



Carmen Tănase: „Parcă ești din gumă făcută. Ești autodidact”.



Andi Moisescu: „La un moment dat, nici nu am putut să mă uit”.

Cine este Antonia Voroneanu de la „Românii au talent” 2026

Tatăl Antoniei a murit în urmă cu doi ani, după o luptă cu un cancer în stadiul patru. După această pierdere grea, Antonia și-a găsit liniștea în dans. A început să danseze prin casă, instinctiv, iar mama a observat cât de mult o ajută acest lucru și a dus-o la balet. Antonia are un frate mai mare, în vârstă de 13 ani, iar mama este principalul ei sprijin, potrivit Pro TV.

Mama Antoniei deține un atelier de haine și îi creează toate costumele pentru concursuri. O susține necondiționat și face eforturi considerabile pentru ca Antonia să poată participa la toate competițiile și spectacolele, inclusiv din punct de vedere financiar.

Deși practică baletul de relativ puțin timp, Antonia a obținut deja rezultate importante. A participat la o competiție în Bulgaria, unde a câștigat locul al treilea, în condițiile în care făcea balet de doar câteva luni. În perioada următoare, urmează să participe și la un concurs internațional la Barcelona, în Spania.

Antonia face cursuri de balet de patru ori pe săptămână, iar, acasă, are toate condițiile necesare pentru antrenamente de gimnastică. Sunt zile în care se pregătește de dimineața până seara. Îi place enorm ceea ce face și este foarte determinată. Spune că este ambițioasă și că se antrenează indiferent de cât este de obosită. Visul ei este să devină o gimnastă sau o contorsionistă foarte cunoscută, iar, pe viitor, își dorește să fie profesoară de gimnastică.









