Acuzații grave într-un e-mail trimis poliției din Crans-Montana

La o lună și jumătate de la incendiul mortal din Crans-Montana, un e-mail care a fost trimis poliției a ridicat noi întrebări cu privire la siguranța clădirii împotriva incendiilor, potrivit publicației 7sur7, care citează presa italiană. În e-mail se indica faptul că Jacques Moretti, proprietarul barului, considera spuma ignifugă pentru tavan „prea scumpă”.

Pe 1 ianuarie, 41 de tineri și-au pierdut viața într-un incendiu care a izbucnit în subsolul barului „Le Constellation”. Spuma a luat foc din cauza unor mici artificii plasate pe sticle de șampanie. Panourile fixate pe tavan s-au dovedit a nu fi ignifuge și ar fi accelerat propagarea focului.

Robert Borbiro, un furnizor de materiale pentru tavane, ar fi trimis un e-mail poliției din Crans-Montana în care afirmă că a propus instalarea unui strat de spumă ignifugă. Aceasta a fost refuzată de proprietarul Jacques Moretti din motive bugetare.

„Moretti considera că spuma ignifugă era prea scumpă”, a spus el, potrivit site-ului italian de știri TGCOM24.

E-mailul nu se afla în dosarul tragediei din Crans-Montana

Acest e-mail „nu se află în dosar, ceea ce este surprinzător. Conținutul său este cu adevărat inedit, deoarece provine de la persoana care a conceput decorul interior al restaurantului Le Constellation în 2015-2016”, a declarat Sébastien Fanti, un avocat care reprezintă mai multe familii ale victimelor.

De asemenea, Robert Borbiro s-ar fi oferit ca martor în dosar. El vizitase clădirea înainte de redeschiderea acesteia după lucrările de renovare din 2015 și, potrivit propriilor declarații, constatase probleme grave de siguranță, în special o scară prea îngustă, o ventilație defectuoasă și o ieșire de urgență greu accesibilă.

Această ieșire de urgență ar fi fost, de asemenea, blocată de un scaun în noaptea incendiului. Ancheta privind circumstanțele exacte ale incendiului este încă în curs.

Român angajat „la negru” să renoveze barul din Elveția

Jacques Moretti, patronul clubului, este suspectat că a angajat „la negru” cel puțin un cetățean român pentru a efectua lucrări de renovare și modificări structurale la local.

„Este român și a lucrat cu mine la mine acasă, în Bonifacio, Corsica, între 2008 și 2010”, a spus proprietarul restaurantului.

Muncitorul român a devenit un martor-cheie în dosarul penal deschis după incendiul din noaptea de Revelion.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE