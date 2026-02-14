Un exemplu elocvent este prețul unei beri mici, de 0,33 litri, care ajunge la 15,5 euro, echivalentul a aproape 50 de euro pentru un litru, potrivit publicației Watson.

Dr. Bohl, un cunoscut comediant din Austria, a subliniat acest aspect într-un videoclip publicat pe Instagram, întrebind retoric: „Sunteți nebuni?”. De altfel, Dr. Bohl a oferit și o alternativă pentru cei care nu vor să cheltuie sume exorbitante: „O sticlă mică de bere la taraba cu cârnați din afara evenimentului costă doar 3,50 euro”, a menționat acesta, ilustrând diferența de prețuri.

Pe lângă prețurile ridicate, Balul Operei din Viena rămâne o atracție pentru elite și celebrități internaționale. În ediția din acest an, Sharon Stone și Fran Drescher (cunoscută în special pentru rolul din „The Nanny”) s-au aflat printre invitați.

Atmosfera strălucitoare din interiorul operei contrastează puternic cu realitatea de afară. Lena Schilling, activistă de mediu și membră a Partidului Verde din Austria, a atras atenția asupra problemelor de inegalitate socială prin purtarea unei rochii inscripționate cu mesajul „Impozitează bogații”.

