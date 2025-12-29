Motivele pentru care s-au mutat în Franța

George Clooney, născut pe 6 mai 1961, în Lexington, Kentucky, și Amal Alamuddin, născută pe 3 februarie 1978, la Beirut, Liban, au decis să se stabilească în Franța în căutarea unui mediu de trai liniștit și sigur pentru copiii lor.

„Aici nu există paparazzi care să se ascundă în fața școlii. Asta e esențial pentru noi. Îmi doream un loc unde copiii noștri să aibă șansa de a duce o viață normală. Acesta a fost, de fapt, principalul motiv”, a explicat actorul într-un interviu acordat anul trecut.

Această decizie vine pe fondul exodului mai multor personalități de la Hollywood din Statele Unite în urma faptului că Donald Trump a câștigat al doilea mandat de președinte.

În martie 2025, fostul președinte american l-a numit pe Clooney „actor de mâna a doua” după ce acesta și-a exprimat îngrijorarea cu privire la libertatea presei din SUA. Actorul a răspuns că susține libertatea de exprimare mai presus de orice.

Viața în Franța

Familia Clooney și-a stabilit reședința în Brignoles, o localitate din departamentul Var. În vara anului 2021, George Clooney a achiziționat domeniul Cadanel, o proprietate impresionantă de 172 de hectare, pentru suma de 9 milioane de euro.

Acest domeniu include o vilă provençală din secolul al XVIII-lea, o podgorie, o livadă de măslini, o pădure de pini, un lac privat, o piscină și un teren de tenis. „Cel mai fericit loc pentru noi este această fermă, unde copiii se distrează, așa cum făceam și eu când eram mic în Kentucky. Îmi place foarte mult ceea ce trăim acolo”, a mărturisit Clooney la începutul lunii decembrie, într-un interviu pentru RTL.

Actorul, recunoscut pentru pasiunea sa față de Franța, a declarat: „Îmi place cultura franceză și limba voastră, chiar dacă vorbesc la fel de ru fraceza după 400 de zile de lecții.” Clooney a subliniat că traiul în Franța oferă liniște și siguranță pentru familia sa, ceea ce reprezintă un aspect esențial pentru el și Amal.

Și alte vedete americane vor să le urmeze exemplul

Săptămâna trecută, regizorul american Jim Jarmusch și-a exprimat dorința de a obține cetățenia franceză. După cum a relatat Le Parisien, acesta a declarat că procesul este în desfășurare: „Am întârziat puțin, dar da, o voi face”.

Familia Clooney, la rândul ei, pare să fi găsit un refugiu perfect în inima Franței, trăind acum o viață departe de agitația Hollywood-ului, în mijlocul peisajelor pitorești din Provence.

