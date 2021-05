Amalia Năstase, detalii neștiute despre mariajul cu Ilie Năstase. „Erau niște munți de frică în fața mea”

Amalia și Ilie Năstase s-au cununat civil, la Paris, în 2003 și apoi și religios, un an mai târziu.

„În joburile mele din timpul facultății, făceam sampling cu țigări și așa l-am întâlnit pe Ilie. Eram la Sting la concert și eu, cu tupeul meu de Rahova, m-am dus la toată lumea.

El a zis ca nu fumează, dar pentru mine fumează. Și eu i-am zis: «nu trebuie să fumați, nu fumați, că nu e bine». El a a cerut numărul meu la cineva de pe acolo și de aici se știe ce a urmat. A durat doi ani până am fost împreună, dar pentru mine a fost o schimbare majoră.

Să pleci din Rahova, nu neapărat era vorba de statutul financiar, cât de oamenii pe care-i întâlneam când eram cu el, niște oameni la care nu aș fi visat să ajung. Să pleci din Rahova și să ajungi să vorbești cu Robert De Niro.

Mă simțeam nimeni, zero barat! În România eram judecată însă pe la spate! Îmi ziceau: «Vezi că ai plecat din Rahova și l-ai luat pe ăla pentru bani!»”, a povestit Amalia Năstase

„Divorțul de Ilie a fost ca un roller coaster”

Divorțul de Ilie Năstase a făcut-o pe Amalia să ia viața de la zero. „Divorțul de Ilie a fost ca un roller coaster, erau niște munți de frică în fața mea. Mă gândeam ce fac, lumea din jur îmi zicea: «Unde te duci, ești nebună, ai copii!».

Nu mi-a fost ușor, dar știam că pot să încep de la zero. Am reușit să reconstruiesc și viața copiilor, și pe a mea. Când am anunțat divorțul a fost cel mai greu, era toată atenția pe mine. Am dat o scrisoare și gata. S-a terminat, nu am mai continuat.

După ce nu mai ești bine ca și cuplu, o lași așa și gata. La câțiva ani după divorț am fost cu Alessia la o evaluare psihologică și doamna psiholog mi-a zis: «Doamnă, copilul ăsta nu a trecut printr-un divorț».

După divorț, eu și Ilie am găsit modalități ca fetele să nu sufere după un scandal”, a dezvăluit Amalia Năstase.

Amalia s-a recăsătorit cu Răzvan Vasilescu

La șapte ani de la divorțul de marele tenismen, Amalia Năstase, în vârstă de 45 de ani, s-a recăsătorit cu mai tânărul ei asociat Răzvan Vasilescu, la Las Vegas.

Cei doi formează o familie fericită. Alături de ei sunt două fete din mariajul cu Ilie, Alessia, 16 ani, și Emma, 13 ani, dar și de fiul lor, Toma, 5 ani.

„Pe Răzvan îl știam mai de mult, am început un proiect atunci. E bărbatul pe care-l iubesc și fără de care nu funcționez. Avem o relație atât de bine închegată și e atâta încredere între noi.

Eu eram turmentată de ce se întâmpla în viața mea atunci, dar am zis hai să încercăm. El mă admira mai de mult. Eu sunt a dracului, nu aș putea să iert un bărbat dacă m-ar înșela”, a mai spus Amalia.

