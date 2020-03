De Livia Lixandru,

„George nu are niciun fel de problemă. Nu este apăsat de faptul că nu mai locuieşte cu Andreea Bălan în aceeşi casă. După acea emisiune în care a venit în studio şi am încercat să am un dialog cu el, pentru că nu-mi doream altceva, decât să spună un singur lucru „Te iubesc, Andreea!” şi gata, încheiam discuţiam pentru că era clar că exista o bază de la care se va porni totul mai departe”, a spus Cristi Brancu, potrivit Spynews.

Şi-a vizitat fiicele din când în când, însă nu a mai fost preocupat de ideea de familie, axându-se pe viaţa profesională.

„Nu a putut să spună chestia asta şi, în acea seară, a părăsit locuinţa conjugală, unde dacă aţi văzut o vizită pe internet, pentru că el a popularizat lucrul acesta, că a vizitat fetiţele.

George nu a mai trecut pe acasă! Îşi vede în continuare de viaţa lui, pe ideea că el în acest moment trebuie să-şi construiască planurile profesionale, lăudabile într-adevăr, însă, despre familie nu mai zice nimic! Nu mai este interesat de ideea de familie!”, a completat Cristi Brancu.

„Să se trezeacă, să se uite în jur şi să vadă cine îl apreciază şi cine îl iubeşte cu adevărat şi după ce descoperă acest lucru, îşi va da seama că singurele persoane salvatoare sunt cele cărora le dă acum cu piciorul. Prin urmare, eu pledez pentru ca Andreea şi George să se împace, dar el trebuie să-şi vindece dependenţele şi problemele pe care le are acum!”, a încheiat prezentatorul tv.

