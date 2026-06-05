Colaborarea reflectă legătura tot mai strânsă dintre modă și entertainment și aduce în prim-plan piese contemporane, inspirate din tendințe, care îmbină echilibrat stilul cu accesibilitatea.

„Prin această lansare, ne-am dorit să surprindem energia și stilul personal al lui Theo Rose, Gina și Smiley și să le transformăm în colecții autentice și relevante pentru clienții noștri din România, una dintre cele mai importante piețe internaționale pentru Trendyol. Împreună, am creat colecții versatile și ușor de purtat, inspirate din tendințele actuale și gândite pentru un public cât mai larg”, a declarat Irem Yılandil, Head of International Expansion la Trendyol Group.

Colecția semnată de Theo Rose este construită în jurul ideilor de lejeritate, flexibilitate și expresie personală. Piesele combină texturi cu aspect handmade, croșet, tricotaje fine și denim reinterpretat, într-o garderobă de vară inspirată de mișcare, festivaluri și energia sezonului. Influențele discrete ale esteticii anilor 2000 sunt integrate într-o manieră contemporană, prin croieli relaxate și layering ușor de adaptat în contexte diferite.

Colecția Ginei propune o reinterpretare modernă a stilului Riviera, inspirată de eleganța verilor mediteraneene și de feminitatea vintage. Tricotajele fine, bulinele reinterpretate, croielile lejere și materialele fluide construiesc o garderobă versatilă, gândită pentru tranziția naturală dintre ținutele de zi, vacanțe și aparițiile de seară.

În același timp, colecția lui Smiley explorează ideea verii ca spațiu al libertății și creativității. Inspirată de conceptul de „Nomadic Pulse”, aceasta îmbină elemente casual cu piese statement și detalii artizanale, precum broderii, texturi tactile și imprimeuri grafice. Siluetele relaxate, cămășile fluide și denimul oversized sunt completate de piese cu structură mai accentuată, într-un mix care reflectă energia festivalurilor, călătoriilor și muzicii.

Colecțiile sunt disponibile în ediție limitată exclusiv pe Trendyol și fac parte din conceptul „House of Trends on the Road”, prin care platforma își consolidează poziționarea ca destinație principală de lifestyle și fashion, reunind într-un singur spațiu categorii și stiluri diverse, adaptate nevoilor consumatorilor moderni.

Foto: Trendyol

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