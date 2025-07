În acest an, Amna a făcut unele schimbări în carieră și a schimbat casa de discuri, semnând cu Roton și lansând o nouă melodie însoțită de videoclip: „Ultravioletele”.

După ce videoclipul melodiei a depășit 100.000 de vizualizări pe YouTube, Libertatea a stat de vorbă cu Amna despre videoclipul care, deși este de vară, a fost filmat pe o vreme destul de rece. Întrebată dacă a avut parte de peripeții la filmări, Cristina Andreea Frunzăreanu a afirmat că vremea le-a dat de furcă.

„Evident că fără peripeții, viața e plictisitoare! A fost frig, cu toate că inițial am anulat filmările, ca să prindem vreme bună. Dar nu a fost să fie! Doamne, Doamne a vrut să ne testeze rezistența și am avut parte de un frig teribil. Dar nu pot să nu fiu recunoscătoare pentru acel puțin soare de care am avut parte ca să putem filma niște cadre afară, la piscină”, a spus artista.

Ținând cont că toată lumea o cunoaște de la televizor, de pe internet sau din concerte pe artista Amna, ne-am dorit să aflăm și cum este, în spatele camerelor de filmat, femeia Cristina Andreea Frunzăreanu.

„Ceea ce se vede la TV reflectă în mare parte cine sunt și acasă, poate doar cu o doză în plus de umor, în anumite momente. Sunt o fire veselă, uneori copilăroasă și, ca oricine, am și zile mai puțin bune. Îmi plac florile, îmi plac lucrurile simple și frumoase, și da, sunt romantică.

Vorbesc rar despre viața mea privată, îmi place să rămână așa: privată. De-a lungul anilor am învățat că oamenii vin și pleacă, iar «pentru totdeauna» este un lucru rar. Tocmai de aceea prefer să las muzica și alte proiecte să vorbească despre mine”, a spus Amna în exclusivitate pentru Libertatea.

Fiind divorțată de aproximativ șase ani, am întrebat-o pe Amna dacă se vede alături de vreun artist sau dacă a fost curtată de bărbați din showbiz în ultimii ani.

„Pentru că suntem de mulți ani în industrie, relațiile dintre noi s-au clădit solid, pe respect, bun-simț, prietenie și chiar nu a fost cazul de așa ceva niciodată în industrie”, a răspuns cântăreața.