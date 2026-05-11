Oamenii legii au fost sesizaţi printr-un apel la 112, despre producerea unui conflict între mai multe persoane, în Ploieşti. Au fost provocate distrugeri și unui autoturism.

„Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat ar fi fost agresat de mai multe persoane, fiind provocate totodată distrugeri unui autoturism aflat în zonă. Persoana vătămată a refuzat transportul la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri de specialitate”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova.

Ei au mai adăugat că: „poliţiştii desfăşoară activităţi complexe investigative şi de cercetare penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi documentarea întregii activităţi infracţionale”.

În cauză sunt efectuate activități de identificare și audiere a persoanelor care dețin informații despre acest incident. De asemenea, vor fi verificate și ridicate imagini surprinse de sistemele de supraveghere video din zonă.

Poliția Municipiului Ploiești transmite un mesaj ferm că „astfel de manifestări violente și comportamente care aduc atingere ordinii și siguranței publice nu sunt tolerate, iar toate persoanele implicate vor fi trase la răspundere conform prevederilor legale”.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și încadrarea juridică a faptelor.

