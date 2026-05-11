Prețurile benzinei în ultima săptămână

Benzina standard A95 și-a menținut trendul ascendent, înregistrând o creștere de 0,02 euro pe litru în ultima săptămână, o majorare de 1,33%, relatează site-ul bulgăresc Novinite.com.

Ultima ajustare de preț a avut loc pe 7 mai, când benzina a ajuns la 1,52 euro pe litru. Analizele pe termen mai lung indică o creștere lunară de peste 0,3 euro, ceea ce corespunde unei presiuni constante asupra prețurilor.

Benzina premium A98 a urmat același trend, cu o creștere identică în ultima săptămână. Prețul acesteia a urcat de la 1,72 euro pe litru la începutul lunii mai la 1,74 euro în prezent.

Prețurile motorinei în ultima săptămână

În contrast, motorina a înregistrat o corecție minoră, scăzând cu aproape 0,6% în ultima săptămână. Prețul a coborât de la 1,79 euro la 1,78 euro pe litru. Cu toate acestea, analiza lunară arată o creștere de aproximativ 0,2 euro pe litru comparativ cu aprilie, evidențiind o tendință generală de prețuri mai ridicate.

Sectorul transporturilor, în special operatorii de marfă, monitorizează atent aceste variații, având în vedere impactul direct al costurilor combustibilului asupra cheltuielilor logistice.

Prețurile combustibililor alternativi au rămas constante săptămâna trecută. Propan-butanul și-a menținut prețul de 0,82 euro pe litru, dar a crescut cu 2,5% pe parcursul lunii.

Metanul, la 1,21 euro pe kilogram, nu a avut modificări săptămânale, însă a înregistrat cea mai mare creștere lunară dintre toate tipurile de combustibil, cu 3,42% sau 0,4 euro pe kilogram.

Ce prețuri sunt în România

Prețul benzinei a crescut ușor în anumite orașe luni, 11 mai 2026, iar motorina s-a ieftinit cu aproape 20 de bani comparativ cu săptămâna trecută.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină standard se găsește luni, 11 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, la fel ca săptămâna trecută, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă luni, 11 mai 2026 doar 9,09 lei/l.

În ceea ce privește benzina superioară, cel mai mic preț este luni, 11 mai, de 9,60 lei/l în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța, conform peco.online.ro.

Raportat pe orașe, motorina standard a înregistrat luni, 11 mai 2026, prețul de 9,68 de lei/l, în scădere față de săptămâna trecută, când era 9,82 de lei/l, în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În ceea ce privește motorina superioară, cel mai mic preț este luni, 11 mai, de 10,19 lei/litru în București, Constanța, Iași, Timișoara, Cluj.











