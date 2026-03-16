„E grozav! Toată lumea mă întreba în timpul turneului de presă ce e diferit de data asta (n.r.: la film). Diferența e că am băiatul ăsta mic și auriu!” a spus Amy Madigan râzând și arătând către statuetă. Actrița a mulțumit familiei ei, regizorului Zach Cregger, dar și celor doi câini, într-un discurs plin de candoare.

Amy Madigan are 75 de ani și a jucat până acum în filme celebre precum Field of Dreams, Streets of Fire sau Uncle Buck. În rolul său din Weapons, personajul lui Madigan este extrem de misterios în prima parte a filmului, pentru ca apoi să își dezvăluie adevărata identitate ca antagonistul principal al peliculei.

Best Supporting Actress (Cea mai bună actriță în rol secundar) a adus de departe cea mai aprigă cursă a serii, una în trei: Wunmi Musaku (Sinners), Teyana Taylor (One Battle) și Amy Madigan (Weapons). Taylor a plecat ca favorită la începutul sezonului de premii la Hollywood, dar ușor-ușor avansul său a dispărut, iar cele două reprezentante ale genului horror din această categorie au venit cu șanse mari, mai ales că Musaku a câștigat la BAFTA și Madigan la Critics Choice și Actor Awards.

