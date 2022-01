Ana Baniciu și Mihai Bendeac sunt colegi de breaslă, de-a lungul anilor s-au întâlnit în diverse proiecte, fie în emisiuni de televiziune. Cei doi se cunosc, stau de vorbă de fiecare dată când se întâlnesc. Acum, artista l-a jignit pe actor, a spus că acesta nu știe adevărata ei părere despre el.

Ana Baniciu îl apreciază enorm pe Mihai Bendeac, atât ca actor, cât și ca influencer. „Bendeac este un bou pentru că el crede că nu îl apreciez și eu îl apreciez maxim și îmi place maxim de el, de actorul din el. L-am urmărit și la teatru, dar el nu știe. Eu sunt o fată cultă, domne. Am găsit acum momentul să spun asta, poate aude.

Bunica mea mă ducea în fiecare săptămână la teatru. Am văzut multe piese de teatru care sunt și acum, se derulează și acum. Și ulterior am mai fost la Mihai Bendeac…mie mi se pare unul dintre cei mai deștepți oameni de TV din ultima perioadă în contextul în care nu face compromisuri.

Și ca influencer mi se pare că face ce vrea el. El nu face reclamă pe față, cum facem noi toți. Eu fac reclamă pe față pentru că mi se pare mult mai asumat să fac pe față și nu am ce are el. El are posibilitatea de a spune că nu face așa, și atunci e mult mai mișto”, a mărturisit vedeta pe Youtube.

„Este foarte inteligent”

Laudele Anei Baniciu la adresa lui Mihai Bendeac nu s-au oprit aici. Spune că îl admiră mult pe actor, la fel ca mulți alți români.

„E în poziția aia de forță și mi se pare foarte tare. Eu nu știu…el crede că eu îl consider așa…dar mie mi se pare că foarte tare. De câteva ori am discutat cu el și mi-a părut rău așa să văd că el are o percepție diferită față de cum e el văzut din exterior. Oamenii îl admiră. Este foarte inteligent”, a mai spus ANa în podcastul lui Radu Tibulcă.

