Fiica lui Mircea Baniciu a avut o copilărie frumoasă și spune că nu a făcut prea multe năzbâtii. Artista își amintește amuzată de momentele în care mai făcea mici trăsnăi, însă niciodată nimic care să-i supere prea rău pe părinți. Ana Baniciu a fost de mică foarte ocupată, pentru că urma cursuri de muzică, actorie, dar și învăța la școala germană.

Și despre un moment mai puțin plăcut și-a adus aminte vedeta. În urmă cu foarte mulți ani, ea a căzut dintr-un pat supraetajat și a făcut un hematom lângă creier. Din fericire, situația a fost rezolvată rapid, iar Ana Baniciu nu a rămas cu probleme de atunci.

„Culmea, am fost un copil extrem de cuminte! Mereu le amintesc alor mei că au fost și sunt niște părinți norocoși! Nu am făcut mari năzbâtii pentru că nici nu aveam mult timp la dispoziție, am fost un copil extrem de ocupat… școala germană, școli de pian, muzică, canto, actorie, cor , plecări din țară. Așa că nu am avut timp de «spatele blocului» sau de multă joacă cu păpușile, cu toate că tânjeam uneori după astfel de activități.

O trăsnaie pe care mi-o amintesc este faptul că am «machiat» toate păpușile Barbie, o colecție întreagă, cu ojă, cu prietena mea cea mai bună, într-un moment în care am rămas singure. După care, în momentul în care am vrut să le dăm machiajul jos, evident cu acetonă… s-au șters fețele păpușilor cu totul. Practic au fost distruse! Și am mai avut un moment, periculos de data asta. Am căzut noaptea în somn, dintr-un pat suprapus, și am făcut un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși, dar mi-am revenit rapid!”, a declarat vedeta pentru Fanatik.

„Tata ne privea din umbră și avea mare încredere în ce decizii ia mama mea”

Artista mărturisește că de mică și-a dorit să fie independentă, astfel că tatăl ei nu s-a amestecat prea mult în deciziile ei. Soția lui Mircea Baniciu a fost cea care s-a ocupat constant de fiica sa.

„De mică mi-am dorit să fiu independentă și să mă maturizez rapid ca să pot lua decizii singură. Dar dacă e să stabilim, clar sunt fata mamei, pentru că mama a stat toată copilăria după mine peste tot, ea m-a format și m-a sprijinit constant și activ! Tata ne privea din umbră și avea mare încredere în ce decizii ia mama mea, el fiind mai mereu plecat la concerte sau în turnee prin lume!”, a mai povestit Ana Baniciu.

