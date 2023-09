Ana Baniciu și-a păstrat numele tatălui, iar tatăl ei a fost mândru de decizia ei. „Am 7 nume, doamnelor și domnilor! E foarte greu să îmi intre chestia asta în reflex. Acum trebuie să mă semnez altfel și este destul de ciudat. Trebuie să mă obișnuiesc, să treacă un timp!

Mă numesc Ana Iuliana Baniciu Kovacs. Am vrut să îmi păstrez numele 100%, e un legacy pe care îl duc mai departe. Chiar m-am întors la tata, când am semnat, și am zis: “Vezi că am păstrat numele!”. Mi-a zis: “Bravo, bravo!”. Era foarte mândru! Mi-am păstrat numele, acesta este numele și de scenă, Ana Baniciu. Nu puteam de mâine să îmi schimb Instagram-ul, să zic că m-am sucit. Pot să dau și la alții la ce nume am acum!”, a spus Ana Baniciu.

“De rochie mă ocup eu”

De asemenea, cununia religioasă o să aibă loc cât de curând. Vedeta își dorește ca invitații să nu fie intimidați de camere, chiar dacă este persoană publică.

“Nu poate să fie intimă, avem foarte mulți invitați. O să fie un eveniment unde nu îmi doresc, neapărat, să fie toate camerele pe noi. E o chestie a noastră! Am mai fost la evenimente personale unde se filma și atunci am zis că mai bine nu.

Cu siguranță, se va afla de acest eveniment și mă voi bucura să văd presa acolo, însă în interior o să aibă acces doar invitații. E în viitorul foarte apropiat (n.r. nunta)! Mă pregătesc de nuntă, mai am puțin și leșin!.

De rochie mă ocup eu. Noi ne ocupăm de muzică, de rochie, de ținutele noastre, de invitați, de aranjatul meselor. Sunt multe, nu știam că este așa de greu! O făceam în Las Vegas, în 24 de ore! Glumesc, o să fie frumos! Rochia nu este gata, dar o să fie până în ziua evenimentului. O să cânte Raluka, da! Ea intră la tort.

O să mai avem mulți invitați, trupa mea de suflet, The Colours, alături de care am făcut 2 sezoane la “Te cunosc de undeva!” și știu cât de buni sunt. O să mai fie un proiect cubanez, cu mulți oameni pe scenă. Noi ne-am ales ce ne-a plăcut! Cu siguranță o să le placă și celorlalți, nu are cum să nu! Aia e, cântă ea (n.r. darul de nuntă din partea Ralukăi)!”, mai spune Ana Baniciu pentru Ego.