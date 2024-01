Ana Baniciu și Edy Kovacs trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, ținând cont că urmează să devină părinți, vedeta fiind însărcinată pentru prima dată. Tatăl artistei a fost extrem de emoționat.

„O să vedeți pe Instagram! O să fac un videoclip. I-am anunțat pe fiecare în parte! Pe majoritatea mi-am dorit să îi anunț față în față și am și filmat! Edi filma, eu îi anunțam. O să facem un colaj lacrimogen în care o să vă arăt cum au reacționat apropiații, Raluka, tata, bunica!

Am fost la Târgu Jiu ca să îi spunem bunicii! Tata nu plânge, rar plânge tata! Este foarte emoționat. Are o singură dorință, ca viitorul nepot să nu îl numească tataie! În rest, este foarte fericit pentru noi și se bucură! Este primul lui nepot”, a declarat Ana pentru Ego.

Cum se simte Ana Baniciu la început de sarcină

Ana Baniciu a mărturisit că nu are pofte și nu a luat mult în greutate. Vedeta și partenerul ei, Edy Kovacs, o să se mute într-o casă nouă în curând.

„Nu am nicio poftă! M-am îngrășat puțin, dar nu încât să se vadă foarte rău! E normal! Mă duc cu valul. Vreau să se întâmple toate așa cum trebuie să se întâmple! Mă gândeam zilele trecute că nu am cumpărat absolut nimic pentru acest bebeluș, nici măcar o bluză!

Am fost foarte concentrată pe sarcină ca să fie totul bine. Cum am trecut de primul trimestru, am zis că o să mă apuc! Noi ne mutăm și la casă nouă! Sperăm să ne mutăm cât mai repede. Atunci o să mă apuc să cumpăr, avem cameră de bebe! Înainte era cameră de oaspeți, acum e de bebe!”, a mai spus Ana Baniciu pentru sursa citată.

