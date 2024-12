La cumpăna dintre ani, pe 31 decembrie, de la ora 21.30, la Kanal D, Bursucu și Ana-Maria Barnoschi sunt gata să ofere o seară de neuitat românilor, la „Roata Norocului”, într-o ediție de colecție, ce se anunță a fi una plină de veselie, glume din belșug, premii cu duiumul și multă muzică bună.

Mălina Avasiloaie și Amme, la „Roata Norocului”, de Revelion

Bursucu și Ana-Maria Barnoschi, gazdele perfecte pentru o seară cu totul specială, așa cum este cea din 31 decembrie, ne vor purta pașii către o destinație apreciată de români, în Bulgaria, o incursiune care, prin intermediul „Roata Norocului”, va avea toate ingredientele pentru o călătorie all inclusive.

Mălina Avasiloaie și Amme (Ana Maria Stîngă), frumoasele cântărețe invitate în această ediție specială, au acceptat cu mare bucurie provocarea „Roata Norocului”, din dorința de a schimba destinul unei familii aflate într-o situație dificilă. Dorința concurenților de a câștiga cât mai multe premii, pedepsele inedite marca „Roata Norocului”, distracția la superlativ și muzica bună, toate acestea vor face din această seară una de neuitat.

Rămâne de văzut cum se vor descurca Mălina și Amme în fața provocărilor „Roata Norocului”, dar și ce premii uluitoare vor câștiga acestea pentru a ajuta familia aflată în dificultate.

Recomandări Dezastru aviatic în Kazahstan, după ce un avion plin cu pasageri s-a prăbușit chiar lângă aeroport. Momentul a fost surprins de martori

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Bursucu a prezentat alături de Teo Trandafir

Bursucu și Teo Trandafir au prezentat împreună emisiunea „Teo Show” la Kanal D și au devenit buni prieteni datorită proiectului în care au fost implicați. Prezentatorul a spus cum se înțelege cu colega sa în spatele camerelor de filmat.

Invitat la vechea emisiune a Biancăi Drăgușanu, „Detectorul de minciuni”, Bursucu a fost luat la întrebări de iubita lui Gabi Bădălău. Prezentatoarea a vrut să afle cum se înțelege invitatul ei cu Teo Trandafir, fosta lui colegă.

Bursucu, pe numele din buletin Adrian Cristea, a mărturisit că prezentatoarea de la Kanal D tratează întotdeauna orice subiect cu o maximă seriozitate, în timp ce el mai are momente când se află la polul opus.

„Da, există! Faptul că de foarte multe ori, uite, eu sunt un tip mai nebun, nu iau toate lucrurile în serios, ea, de exemplu, ia în serios tot ce se întâmplă în emisiune. Și dacă vine un cățel în emisiune, ea trebuie să vorbească foarte serios cu acel cățel și să-i dea importanță de 100%, eu mă mai joc. Și atunci, de multe ori, intervine o rigiditate pe care o simți și îți vine să explodezi, mie îmi venea să iau câinele și să alerg prin platou și vedeai o privire așa”.

Recomandări Procurorii din dosarul Revoluției au refăcut pas cu pas regia pusă la cale de Ion Iliescu și de gruparea sa pentru execuția soților Ceaușescu

„Îmi era teamă că n-o să-i fac față din punct de vedere al culturii generale”

Prezentatorul emisiunii „Roata norocului” s-a temut la început să lucreze cu Teo Trandafir, pentru că credea că nu se poate ridica la nivelul ei profesional și intelectual. „Îmi era teamă că n-o să-i fac față din punct de vedere al culturii generale. Apropo, mi-a răspuns o domnișoară în emisiune un lucru senzațional…

Teo are o problemă pe care acum o am și eu, dar de la ea o am moștenită, nu suportă oamenii care zic: «Nu am auzit de 3 Sud Est pentru că eu eram mică» și am întrebat-o eu pe o domnișoară dacă de Ștefan cel Mare a auzit și am întrebat-o dacă știe cine a fost și răspunsul ei a fost extrem de sincer: «Nu știu exact cine a fost, dar bănuiesc că a fost cineva șmecher, că are un bulevard cu șase benzi și are și gură de metrou» (…)

Da, am rămas fără cuvinte în fața lui Teo. Nu neapărat de multe ori, că nu m-a pus în ipostaze de genul ăsta, dar au fost momente în care nu am știut cum să răspund”, a spus Bursucu, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News