„Am sânii mari, cred că o să îi tai că au ajuns până la buric! Am o inteligență, însă, peste medie. Dumnezeu mi-a dat multe, dar nu și grație. Așa sunt eu reală -boschetă!

Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor. Fac masaj cu pietre de jad săptămânal. Sunt fan terapii care mă relaxează. Tocmai am fost numita bilă de către pietenul meu! Am luat și ceva kilograme!”, s-a confesat vedeta, potrivit Click.

Ana Morodan s-a luptat ani de zile cu depresia, dar a reușit să depășească perioadele de anxietate extremă prin care a trecut.

„Psihologul mi-a zis să merg la pădure în week-end să iau contact cu soarele mai mult. Dar singură nu merg că mi-e frică. Nu mai sufăr de depresie însă”, a mi spus contesa „digitală”.

