13:16 - Acum 36 minute Franța a pierdut ultimele două meciuri cu Spania

Deși Spania a câștigat ultimele două confruntări directe cu Franța, 2-1 în semifinalele EURO 2024 și 5-4 în semifinalele Ligii Națiunilor 2025, selecționerul Didier Deschamps consideră că aceste rezultate nu au relevanță pentru meciul de astăzi, a relatat gsp.ro.

„Nu există vreo lecție anume. Jucătorii sunt diferiți acum și nu neapărat în aceeași formă. Spania a câștigat acele două meciuri, felicitări lor, dar ce mă interesează este această partidă. Spania va aplica multă presiune, dar și noi suntem o echipă care are nevoie de minge. Va fi o luptă pentru controlul jocului”, a spus Deschamps.

Știrea inițială: Este o reeditare de lux a marilor bătălii europene din ultimii ani. Franța, o forță ofensivă de neoprit sub comanda lui Didier Deschamps, caută să bifeze a treia finală consecutivă de Cupă Mondială, un record istoric remarcabil.

De cealaltă parte, Spania lui Luis de la Fuente, stăpâna controlului și a posesiei, vrea să readucă trofeul acasă pentru prima dată din 2010 încoace, bazându-se pe genialitatea tinerilor săi și pe un parcurs defensiv de excepție.

Duelul titanilor în cifre: viteză devastatoare versus control absolut

Acest meci de gală aduce față în față două filozofii de joc complet opuse, dar la fel de eficiente, lucru reflectat excelent de datele oficiale din FIFA Power Rankings. Atacul Franței este condus magistral de Kylian Mbappé. Căpitanul „Les Bleus” ocupă detașat prima poziție în ierarhia generală a atacanților turneului, având un punctaj de performanță uriaș și un total de 8 goluri marcate până acum, ceea ce îl plasează în postura de favorit la Gheata de Aur. Francezii impresionează după pauză, 11 din cele 16 goluri înscrise de ei venind în repriza secundă. În plus, Franța are cea mai mare medie de șuturi pe poartă pe meci de la această Cupă Mondială, cu 7,8 încercări.

Creativitatea francezilor este susținută de Michael Olise, jucătorul lui Bayern München, care domină clasamentul creativității turneului cu cifre absolut uimitoare. Chiar și în momentele în care nu marchează, Olise își demonstrează clasa prin progresia constantă a balonului și prin capacitatea de a rupe liniile adverse de mijloc.

De partea cealaltă, Spania răspunde printr-o forță colectivă uluitoare și un control total al posesiei. Ibericii nu au un singur marcator pur-sânge în topul individual, dar pericolul este distribuit excelent prin Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal și Fabián Ruiz. În timp ce Yamal hărțuiește flancurile adverse prin driblinguri, inima echipei este dirijată de metronomul Rodri. Mijlocașul este liderul absolut al turneului la numărul de pase complete, cu o precizie chirurgicală, flancat în această statistică de colegii săi din defensivă, Pau Cubarsí și Aymeric Laporte.

Recordul de coșmar pentru Franța: De la Fuente deține „cheia” succesului în semifinale

Didier Deschamps are toate motivele să abordeze acest meci cu o mare doză de prudență. Istoricul recent al întâlnirilor directe dintre selecționerul spaniol Luis de la Fuente și reprezentativa Franței în fazele finale ale diverselor turnee arată un avantaj clar pentru iberici.

Sub conducerea lui De la Fuente, Spania și Franța s-au întâlnit de cinci ori în semifinale la diverse categorii. Bilanțul este zdrobitor: selecționerul spaniol a obținut patru victorii și a suferit o singură înfrângere în fața francezilor, chiar la debutul său. Cea mai răsunătoare victorie rămâne semifinala de la Campionatul European din 2024, când execuția de excepție a adolescentului minune Lamine Yamal și golul lui Dani Olmo au întors scorul în favoarea Spaniei.

Miza din această seară este uriașă, iar Yamal a rezumat perfect tensiunea meciului în declarațiile dinaintea partidei: „Sunt două opțiuni clare: fie ei ajung în a treia finală mondială consecutivă, fie noi îi batem pentru a treia oară la rând în competiții majore”.

Echipele probabile și organizarea tactică pe gazonul din Dallas

Ambii selecționeri sunt așteptați să trimită pe teren cele mai bune formule posibile, fără să riște improvizații majore într-un moment atât de critic al competiției. Selecționerul spaniol Luis de la Fuente va miza cel mai probabil pe un sistem clasic 4-3-3, menit să controleze mijlocul terenului și să sufoce jocul de construcție al francezilor. Unai Simón va asigura poarta, în timp ce axul defensiv va fi cel mai probabil format din Cubarsí și Laporte, susținuți pe flancuri de Porro și Cucurella. La mijloc, Rodri va fi din nou punctul de sprijin, avându-i alături pe Pedri și Álex Baena, în timp ce tridentul ofensiv va fi compus din Lamine Yamal, Dani Olmo și golgeterul Oyarzabal.

De cealaltă parte, Didier Deschamps va răspunde printr-un sistem robust 4-2-3-1, extrem de periculos pe faza de contraatac rapid. Poarta va fi apărată de Mike Maignan. Linia defensivă îi va avea în centru pe Konaté și Lenglet, protejați pe benzi de Kalulu și Théo Hernandez. La închidere vor activa Manu Koné și experimentatul Adrien Rabiot, în timp ce tridentul creativ din spatele golgeterului Kylian Mbappé va fi format din Dembélé, sclipitorul Michael Olise și tânărul Désiré Doué.

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