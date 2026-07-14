Peste 2.200 de stâlpi și mii de metri pătrați de marcaje

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) derulează proiectul „Creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum și optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sistem de telegestiune”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Prin acesta sunt implementate măsuri moderne pentru creșterea vizibilității trecerilor pentru pietoni de pe drumurile naționale.

Stâlp de iluminat autonom, în fața unei treceri de pietoni. Foto: DRDP Craiova

„La nivel național, proiectul prevede montarea a 2.211 stâlpi de iluminat autonomi, echipați cu lămpi LED direcționale și panouri fotovoltaice, precum și realizarea a 8.118 mp de marcaje rutiere de tip «dinți de dragon» și 7.500 mp de marcaje prefabricate pentru trecerile de pietoni”, a transmis marți, 14 iulie, DRDP Craiova.

De asemenea, doar pe drumurile naționale din administrarea DRDP Craiova au fost echipate 351 de treceri pentru pietoni, fiecare fiind prevăzută cu stâlpi de iluminat autonomi, alimentați cu energie solară.

Vizibilitate sporită pe timp de noapte

Noii stâlpi de iluminat folosesc lămpi LED direcționale care concentrează lumina exclusiv pe trecere și pe zonele de acces ale pietonilor, garantând o vizibilitate excelentă fără a-i orbi sau deranja pe șoferi.

„Alimentarea este realizată prin panouri fotovoltaice și acumulatori, fără racord la rețeaua de energie electrică, iar sistemul este pregătit pentru conectarea ulterioară la rețeaua publică, dacă va fi necesar, potrivit sursei citate.

Monitorizarea funcționării și optimizarea consumului sunt realizate prin intermediul unui sistem de telegestiune.

„Dinții de dragon” – marcajul rutier inovator care reduce viteza

„Dinții de dragon” reprezintă un tip de marcaj orizontal inovator, desenat direct pe asfalt. Marcajul constă dintr-o serie de triunghiuri albe desenate pe ambele margini ale benzii de circulație, cu vârful orientat spre interior. Aceste triunghiuri sunt așezate la distanțe regulate și paralele, dând șoselei un aspect zimțat, asemănător cu o gură plină de dinți ascuțiți.

Fără a produce zgomot sau vibrații, „dinții de dragon” acționează psihologic prin două iluzii optice, senzația de îngustare a drumului și cea de viteză sporită, determinându-l pe șofer să reducă instinctiv viteza.

„În completarea iluminatului, în zona trecerilor pentru pietoni au fost aplicate marcaje de tip «dinți de dragon», care creează un efect vizual de îngustare a carosabilului și determină conducătorii auto să reducă viteza la apropierea de trecere”, mai precizează DRDP Craiova.

Totodată, o parte dintre trecerile de pe drumurile naționale vor fi executate cu „marcaje prefabricate din material termoplastic cu microbile reflectorizante”, care va oferi o vizibilitate superioară atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, inclusiv în condiții de carosabil umed.

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