Testare ADN în masă după atacul asupra unei polițiste

Reprezentanții forțelor de ordine, sprijiniți de drone și însoțiți de un procuror, au bătut la ușile tuturor apartamentelor pentru a identifica sursa unui incident grav petrecut pe 2 iunie 2026. La acea dată, o dală grea de pavaj a fost aruncată dintr-un apartament al clădirii, lovind o mașină de poliție. Incidentul a provocat rănirea gravă a unei polițiste în vârstă de 25 de ani, care a suferit fracturi la mână și gleznă, fiind incapabilă de muncă. Colegul ei, un bărbat de 59 de ani, a scăpat nevătămat. Autoritățile anchetează cazul ca tentativă de omor.

Deși Parchetul oferă o recompensă de 1.000 de euro pentru informații care ar putea duce la identificarea făptașului, locuitorii au refuzat să ofere detalii despre incident. Prin urmare, anchetatorii au decis să inițieze o testare ADN în masă pentru toți oamenii care erau acasă în momentul presupusei infracțiuni, precum și pentru cei care locuiesc sau sunt înregistrați la această adresă și au cel puțin 14 ani.

Peste 80% dintre locatari au acceptat testele ADN

„Furnizez voluntar o probă de ADN, deoarece nu am nicio legătură cu asta”, a declarat pentru BILD unul dintre locatari, Mohammed Amin, în vârstă de 38 de ani. Poliția a anunțat că peste 80% dintre locatarii prezenți au fost de acord cu testarea. „Mulțumiri speciale tuturor celor care au răspuns la solicitarea de a primi o probă de salivă și au contribuit astfel la rezolvarea cazului, la fel ca și numeroșii informatori”, au declarat reprezentanții poliției.

„White Giant”, administrat din 2014 de compania Grand City Properties, este cel mai înalt bloc rezidențial din Kiel, având 85 de metri înălțime. De-a lungul anilor, clădirea, construită în 1971, a devenit însă un simbol al problemelor sociale și al condițiilor precare de locuire din zonă.

Ziarul local „Kieler Nachrichten” a descris-o în trecut drept ,,degradată”, iar poliția este frecvent chemată la intervenții în acest imobil. După cum a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Stephanie Lage, pentru BILD, „în 2025, au existat 107 apeluri ale poliției la clădire”.

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