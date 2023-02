Analia Selis și Răzvan Suma au divorțat după 17 ani de căsnicie, iar artista, care este originară din Argentina, a decis să rămână în România, aici având o carieră de succes. Cântăreața a recunoscut că perioada cea mai grea din viața ei a fost atunci când s-a despărțit de tatăl copiilor ei.

„Sunt mamă, ei au un tată și nu vreau să-i iau locul. Uneori un știu cum le fac pe toate, Dumnezeu le aranjează mereu frumos și până la urmă mă descurc“, a declarat Analia Selis pentru unica.ro.

Întrebată cum ar trebui să fie bărbatul care ar putea să-i fure din nou inima, vedeta a răspuns: „Ce frumos sună… Și mulțumesc pentru compliment. Am stat să mă gândesc. Cred că aș putea să îți fac o listă lungă cu lucruri care mi-ar plăcea să le aibă acel bărbat. Știu și ce nu aș vrea să aibă acel bărbat. Dar, ca să nu sune pretențios sau să menționez lucruri care pot suna banal, dar, de fapt, sunt foarte serioase, o să îți spun că aș vrea un bărbat care să meargă tot timpul de mână cu mine prin viață, lângă mine, nu în față și nici în spate… și abia aștept!”

„Viața mea s-a dezechilibrat în multe aspecte, nu doar sufletește, dar și economic”

Analia Selis a vorbit și despre planurile pe care le are pentru anul acesta. Cântăreața mărturisește că în viața sa s-a produs un dezechilbru din cauza divorțului, dar și din cauza pandemiei. „Sper să mă echilibrez anul acesta în toate aspectele. După despărțirea de Răzvan în 2019 și ulterior pandemia, viața mea s-a dezechilibrat în multe aspecte, nu doar sufletește, dar și economic. Trece timpul și multe lucruri s-au aranjat, dar mai sunt aspecte de lucrat. 2023 sună frumos. Am câteva dorințe puternice și sper că în acest an se vor îndeplini. Iar cu munca, cu concertele, se pare că va fi un an frumos, așa cum a fost 2022. Continui cu proiectele mele simfonice, cu promovarea tangoului românesc, cu piazzolla. În curând voi updata agenda site-ului meu.“

Motivul pentru care Analia Selis a divorțat

Analia Selis și Răzvan au împreună doi copii, însă în 2019 au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au divorțat și au ținut totul secret timp de un an, când vedeta a scos la iveală mai multe detalii despre relația cu tatăl copiilor ei.

Analia Selis a povestit, de altfel, într-un interviu pentru Impact, care sunt motivele care au dus la divorț și ce a determinat-o să ia această decizie radicală.

„Mă consider un om bun, cu principii, coloană vertebrală, respectuos, așa am abordat căsnicia mea tot timpul. Cred (ferm) că am procedat cu fostul meu soț într-un mod cât se poate de corect de la cap până la coadă.

Oamenii au nevoie să caute tot timpul un vinovat, eu nu cred în acest aspect. Trăim într-o viață în care oamenii procedează bine sau rău cu noi și noi avem tot timpul puterea să permitem sau nu acest lucru. Nu știu de ce se despart cuplurile, eu m-am despărțit de Răzvan pentru că el a ajuns să fie într-un fel care, după principiile mele, nu era de acceptat în viață.

„Dacă nu există respect, principii, bun-simț, atunci se termină totul”

Iubirea durează o veșnicie când o ai înăuntru și o hrănești cu un tratament bazat pe respect, principii, bun-simț, atunci ea eventual se schimbă, dar nu se termină niciodată.

Dacă nu există respect, principii, bun-simț, atunci se termină totul, nu numai iubirea, totul! Ajungi să te usuci de toate sentimentele posibile, sentimentele bune sau rele, dar lucrul ăsta nu trebuie privit ca un eveniment trist, este doar o fantastică consecință a unui tratament bazat pe minciună, lipsă de respect, lipsă de umanitate, lipsă de bun-simț. Când corpul și sufletul tău trec printr-o atrofiere sentimentală datorită lipsei de umanitate, înseamnă că ești o persoană cât se poate de obiectivă.”

