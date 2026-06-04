Acest avantaj nu provine dintr-o tehnologie superioară, ci din capacitatea Rusiei de a produce drone la scară largă și de a le adapta rapid pentru utilizare pe vreme de război.

„Avantajul lor constă în flexibilitate. Sunt capabili să își refacă rapid stocurile, să aibă un număr mare de drone la scară largă”, spune generalul leton.

Pudāns avertizează că Rusia ar putea încerca să exploateze ritmul lent de reînarmare a Europei, deoarece majoritatea programelor prevăzute în acest sens ar urma să intre în vigoare abia înainte de 2029.

„Dacă aș fi la Kremlin, aș spune că, dacă facem ceva, trebuie să o facem înainte de sfârșitul anului 2028”, afirmă comandantul Forțelor Armate ale Letoniei, țară membră UE și NATO.

Un alt factor îl reprezintă președinția Trump, prevăzută să dureze până la 20 ianuarie 2029.

În cazul unei potențiale invazii a statelor baltice, Rusia ar putea folosi aceleași tehnologii pe care le desfășoară în Ucraina, inclusiv mii de drone capabile să atace ținte la sute de kilometri de linia frontului.

Comandantul armatei letone subliniază că Rusia nu are în prezent suficiente forțe pentru o invazie terestră la scară largă din cauza războiului său din Ucraina. Cu toate acestea, regimul de la Moscova ar putea deveni rapid o amenințare mai serioasă dacă luptele s-ar încheia în Ucraina.

Rusia și-ar putea intensifica, de asemenea, atacurile hibride, mai ales operațiunile de sabotaj, campaniile de dezinformare sau atacurile cibernetice împotriva țărilor din UE.

„Trăim cu înțelegerea faptului că agresiunea, într-o formă sau alta, s-ar putea întâmpla deja în această seară”, afirmă el.

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