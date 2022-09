„Preşedintele Iohannis a venit la San Francisco pentru întâlnirea cu românii de pe Coasta de Vest. După 17 ani, un preşedinte român a ajuns în San Francisco şi am zis că este o ocazie extraordinară să îl cunoaştem şi noi pe Iohannis”, a dezvăluit Anamaria Ferentz, care nu a fost singură, iubitul Doug a însoțit-o. Ei nu au ratat șansa și s-au și fotografiat alături de Klaus Iohannis și Carmen Iohannis.

„Consulatul de la Los Angeles ne-a invitat pe noi şi a fost superb. Au fost români din mai multe state, nu numai de pe Coasta de Vest. Au fost oameni de afaceri, oameni care activează în domeniul public, oameni muncitori, oameni foarte-foarte faini, care au venit de peste tot să se întâlnească cu preşedintele. A fost o seară memorabilă! Nu ai ocazia în fiecare zi să cunoşti un preşedinte de ţară!

A fost o onoare şi pentru mine, şi pentru Doug, iubitul meu. El a fost foarte impresionat! Noi am zburat în San Francisco doar pentru seara respectivă, înainte de eveniment, am ajuns acolo, apoi am fost la o cină şi după aceea ne-am întors acasă”, a mai povestit Anamaria Ferentz pentru click.ro.

„România merge bine şi economia românească creşte”, le-a spus Klaus Iohannis românilor la San Francisco, unde au putut veni doar oameni selectați, pe bază de invitație.

„Sunt foarte bucuros că avem ocazia să ne vedem în această seară, aici. De aceea am venit împreună cu Carmen aici, la San Francisco, să ne întâlnim. Este singurul motiv al deplasării mele pe Coasta de Vest și vă mulțumesc că ați venit în număr mare și faptul că ați venit îmi demonstrează că în continuare țineți la patria noastră, România. Vă mulțumesc!”, a mai declarat președintele Iohannis.

