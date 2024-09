În cadrul unui interviu acordat pentru revista VIVA!, Anamaria Ferentz a recunoscut că cel mai greu i-a fost să stea departe de familia ei, atunci când s-a mutat în America. Pe vremea aceea, vedeta făcea parte din trupa Demo și avea succes pe plan muzical.

„Nu mi-a fost greu decât din punct de vedere familial, că eram departe de tot ceea ce mă lega sufletește și sangvin, adică familia! În rest, am muncit pentru tot ce mi-am dorit să am.

Eu mereu am fost muncitoare și nu mi-a fost rușine să lucrez, am avut și joburi care pentru alți artiști consacrați ar fi fost poate dificile: am fost și baby-sitter, am fost și vânzătoare de mașini la reprezentanța Honda, am fost și agent imobiliar, dar și profesoară de muzică (ultimele două mi-au plăcut cel mai mult).

Am vrut întotdeauna să stau în cele mai frumoase și mai sigure locuri, așa că a trebuit să muncesc pentru a plăti chirii mari (zâmbește)”, a declarat Anamaria pentru sursa citată.

De ce a plecat în America

În cadrul interviului, Anamaria a dezvăluit și ce a determinat-o să plece peste hotare, în speranța că își va continua acolo cariera muzicală.

„Depinde fiecare ce își dorește, eu am vrut experiențe noi, viață nouă și diferită, sunt aventurieră ca fire și nu aș putea stagna undeva, sunt în continuă mișcare. Plus că deja în România mi se părea că mă lupt cu morile de vânt în domeniul muzical.

Dădeam zeci de telefoane zilnic pentru a mă ruga de lumea cu care lucram să facem ceva. La un moment dat, am zis că e timpul pentru un nou drum. Știam că trebuie să fie mai mult de atât în viața mea”, a mai spus vedeta.

