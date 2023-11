„Copiii sunt privilegiați, nu prea înțeleg cum e să nu ai să mănânci sau să nu ai haine. Am propus să-i duc anul viitor o lună în Africa să vadă cum este viața. Aici, în America se irosește mâncarea foarte mult. La mine în frigider se găsește ce mănânci, nimic în plus, nimic în minus. Nu-mi place să irosesc”, a spus Anamaria Ferentz la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

„Ei mă iubesc și așa, eu pot să fiu foarte iubitoare și le ofer timpul meu. Eu încerc să le ofer puțină educație că aici nu prea e, mai greu cu educația. Li se oferă așa totul. Încerc să le explic că viața nu e așa cum o văd ei în casă. Sunt un fel de Mary Poppins pe aici. Ce e frumos e că el (n.r. soțul) părea cel exigent, acum e invers, dar ei tot pe mine mă iubesc mai mult”, a mai spus Anamaria Ferentz.

Douglas are origini americane, este om de afaceri și are șapte copii. El și cântăreața se ocupă împreună de creșterea lor, iar Anamaria are doar cuvinte de laudă despre iubitul ei.

„Relația mea cu iubitul meu merge foarte bine. Suntem de 2 ani și câteva luni împreună și mă susține în tot ce fac, ceea ce este cel mai important, că suntem o echipă și ne susținem reciproc”, a declarat Anamaria Ferentz pentru Click!

„M-am mobilizat și sunt cu supertreabă! Fac supermuzică nouă, veselă, dance, și vin cu multe, multe, surprize. Înregistrez în California cu o superechipă de producție muzicală, iar piesele sunt făcute de mine, muzica și versurile.

Sunt super, superîncântată să revin pe scenă și abia aștept să vă prezint noul meu proiect! Fac naveta între Oregon și California, la studio.

Plec la New York într-o săptămână, am un concert în Times Square. Îl iau și pe fratele meu să îi arăt NYC-ul și filmez ceva acolo… și tot așa. Vara asta îmbin munca și cu plăcerea. Toată vara e un fel de vacanță pentru mine, călătoresc mult pentru cariera mea, dar muncind cu pasiune o iau ca pe o vacanță”, a mai spus artista.

