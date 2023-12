În cadrul galei Fashion Awards la Bucharest Fashion Week, Anamaria Prodan a fost desemnată „Femeia anului 2023” și le mulțumește tuturor celor care au votat-o pentru a obține acest titlu. Impresara a fost însoțită de fiica ei, Sarah, și Bebeto, băiatul din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf.

„Sunt fericită și mulțumită de tot ce îmi dă Dumnezeu. Mulțumesc organizatorilor și celor ce au votat. Am văzut foarte mulți oameni frumoși în sală. Nicușor Stan a reușit ceva minunat! Chiar ne-a strâns la final de an pe toți. Premiul acesta este o încununare a ultimilor ani foarte grei care nu ne-au pus la pământ. Dimpotrivă! Ne-au ridicat și ne-au pus unde merităm să fim. În vârf din nou! Eu și copiii mei suntem acolo sus și nu ne vom mai uita vreodată în jos după năluci. Am înțeles toți că apa și uleiul nu se amestecă și că noi suntem învingătorii vieții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu secundă de secundă pentru tot și celor ce au votat pentru titlul de «femeia anului»! Vă mulțumesc și vă promit că niciodată familia Prodan nu va mai permite nimănui să o detroneze de pe locul 1. Vă iubesc și vă doresc exact ce-mi doresc mie”, a declarat Anamaria Prodan, după ce a luat premiul.

Recomandări Ce și-a cumpărat Ciucă de 1 milion de euro?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Anamaria Prodan și-a lansat propriul podcast

Anamaria Prodan și-a lansat propriul podcast pe YouTube, acolo unde are aproximativ 3.500 de abonați. Impresara are invitați de seamă, pe care ea i-a numit „oamenii vieții mele”.

La podcastul ei, Anamaria Prodan promite să aibă invitați numai unul și unul. „Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Anamaria Prodan și aveți astăzi în față o nouă versiune a Anamariei, una de podcast. (…) Încep o emisiune a mea, unde eu fac regulile, unde eu să întreb, nu să fiu întrebată, cum am fost obișnuită toată viața.

Iată-mă astăzi aici, alături de dumneavoastră și de oamenii vieții mele. Așa am să le spun eu tuturor (n.r. – invitaților ei) pentru că ei m-au ajutat pe mine în carieră, iar eu i-am ajutat pe ei. Tocmai pentru acest fapt voi avea un dialog pentru dumneavoastră cu acești oameni fabuloși, care au făcut istorie”, a anunțat ea într-un clip pe YouTube.

Recomandări INTERVIU Ciprian Mihali, despre manipulare înainte de alegeri: „Vedem periodic înflorind figura cuiva care ne vrea răul, fie el sorosist, globalist, musulman, evreu”

Pe Instagram, impresara și-a îndemnat fanii să o urmărească și pe YouTube. „Vă iubesc și vă mulțumesc că sunteți alături de mine ❤️❤️❤️aici, pe canalul meu de YouTube, putem spune adevărul absolut ✅🍀👻❤️. Abonații mei sunt părticele din mine ❤️alături de voi am crescut și eu, și copiii mei ❤️❤️❤️”, a mai transmis ea.

Urmărește-ne pe Google News