Armată numeroasă și investiții în industria de armament

Acesta prevede, printre altele, investiții în industria armamentului și menținerea unei armate numeroase. Dar asta nu e tot.

Din cauza situației internaționale incerte, Ucraina se teme că nu va putea conta pe garanțiile de securitate din partea aliaților săi. Potrivit agenției Unian, țara trebuie să fie pregătită să-l descurajeze pe Vladimir Putin de la un eventual nou atac.

În acest context, Politico a reamintit apelul Ursulei von der Leyen de anul trecut. Președinta Comisiei Europene a cerut Kievului să transforme țara într-un „arici de oțel, pe care niciun agresor actual și viitor să nu îl poată digera ”.

Aceasta înseamnă crearea unei armate permanente numeroase, investiții semnificative în cea mai recentă tehnologie în domeniul dronelor și rachetelor, precum și dezvoltarea unei industrii naționale de armament.

Modernizarea sistemului de recrutare

„Ucraina a efectuat o analiză aprofundată a ceea ce sunt garanțiile de securitate și pe ce ar trebui să se bazeze acestea”, a declarat Alona Hetmanchuk, șefa misiunii ucrainene la NATO, pentru Politico.

Site-ul web explică că, în acest scop, Ucraina trebuie, printre altele, să creeze un sector de apărare durabil, să-și reformeze sistemul de achiziții publice, să-și modernizeze sistemul de recrutare și să-și echipeze forțele armate cu tancuri, artilerie și avioane de luptă moderne.

Anterior, viziunea se concentra în principal pe angajamentele de protecție asumate de parteneri. Astăzi, însă, există o înțelegere clară că nucleul oricăror garanții de securitate trebuie să fie armata ucraineană și industria sa de apărare, a subliniat Hetmanchuk.

„Obiectivul nostru este să transformăm sistemul: să realizăm reforme militare, să îmbunătățim infrastructura de pe linia frontului, să eliminăm minciunile și corupția și să construim o nouă cultură a leadershipului și a încrederii, astfel încât cei care obțin rezultate reale să fie recompensați și să aibă oportunitatea de a se dezvolta”, a adăugat ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

„Urmărește o politică neonazistă”

Cu toate acestea, mass-media subliniază că garanțiile de securitate sunt în continuare necesare, având în vedere că Donald Trump a exclus posibilitatea de a invita Ucraina să adere la NATO. În absența acestui lucru, Kievul trebuie să se bazeze pe acorduri individuale, care ar putea să nu fie la fel de importante ca angajamentele asumate în cadrul alianței.

Mai mult, Rusia transmite semnale că este gata să se opună oricărei forme de sprijin și apărare a Ucrainei împotriva agresiunii.

„Nu știm ce garanții au fost convenite, dar sunt garanții pentru regimul ucrainean, care urmărește o politică rusofobă și neonazistă”, a declarat săptămâna trecută ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Politico a adăugat că principala preocupare a Ucrainei este scăderea credibilității promisiunilor lui Donald Trump, care rezultă din schimbările bruște ale politicilor sale, de exemplu față de Groenlanda sau punerea sub semnul întrebării a participării aliaților NATO la misiunea din Afganistan.

„Ar intra Trump în război cu Rusia pentru Ucraina?”

„Ar intra Trump în război cu Rusia pentru Ucraina? Absolut nu. Ar impune Trump sancțiuni Rusiei pentru încălcarea vreunui armistițiu? Foarte puțin probabil”, a declarat analistul Timothy Ash, care studiază relațiile dintre Moscova și Kiev.

Din acest motiv, este necesar să se mențină o armată ucraineană numeroasă în viitor, să se continue investițiile în industria armamentului și să se negocieze un acord de securitate cu caracter juridic obligatoriu cu SUA și Uniunea Europeană.

„În mare măsură, acestea (garanțiile de securitate – n.r.) sunt considerate un supliment la armata proprie a Ucrainei, nu un înlocuitor al acesteia. Având un astfel de vecin, ucrainenii trebuie să fie la fel de eficienți în apărarea țării lor, astfel încât Ucraina să rămână întotdeauna independentă și liberă de Rusia”, a declarat șefa misiunii ucrainene la NATO.

