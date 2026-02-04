Ministrul de Externe, Antonio Tajani, a confirmat miercuri că atacurile au avut o origine clară – Rusia – și au vizat infrastructura critică a evenimentului sportiv, precum și rețele diplomatice.

Țintele hackerilor

Ofensiva digitală nu s-a limitat doar la site-urile oficiale ale competiției. Potrivit declarațiilor ministrului Tajani, hackerii au încercat să compromită sisteme diverse, de la paginile Ministerului Afacerilor Externe (inclusiv portalul ambasadei de la Washington) până la logistica de la sol.

„Am dejucat un atac cibernetic care viza… inclusiv hoteluri din regiunea Cortina d’Ampezzo. Este vorba de acțiuni de origine rusă”, a declarat Antonio Tajani, subliniind gravitatea tentativelor de destabilizare.

Scut cibernetic activat pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Pentru a contracara aceste amenințări, unitățile de elită ale poliției italiene specializate în securitate cibernetică au intrat în alertă maximă încă din 26 ianuarie. Misiunea lor, care va continua până la închiderea jocurilor pe 22 februarie, se desfășoară pe două axe strategice majore:

Protecția infrastructurii IT critice: Asigurarea funcționării sistemelor electronice vitale pentru desfășurarea competițiilor. Antiterorism și ordine publică: Monitorizarea rețelelor pentru a detecta și preveni orice formă de amenințare la adresa siguranței participanților și spectatorilor.

Context tensionat

Securitatea cibernetică a devenit o prioritate zero pentru marile evenimente sportive. Autoritățile fac referire la experiența recentă a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, unde Agenția Națională de Securitate Cibernetică din Franța a raportat 141 de incidente, reușind însă să evite orice perturbare a competiției.

Tensiunile actuale sunt amplificate de contextul geopolitic generat de războiul din Ucraina. Rusia, sancționată dur de Comitetul Internațional Olimpic, are o prezență minimală la Milano-Cortina.

Delegația rusă numără doar 13 sportivi, care sunt obligați să concureze sub drapel neutru, o situație care alimentează antagonismul Moscovei față de organizatorii occidentali.

Cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă se va desfășura în orașele Milano și Cortina dAmpezzo în perioada 6-22 februarie 2026.

Cu patru zile înainte de ceremonia oficială de deschidere, programată pentru 6 februarie, Satul Olimpic din Milano a fost inaugurat oficial luni de către Kirsty Coventry, președinta Comitetului Olimpic Internațional.

