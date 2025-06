Invitat în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, antrenorul a precizat, încă o dată, că între el și Anamaria Prodan nu a fost nimic mai mult decât o relație profesională foarte strânsă.

Ce a spus Dan Alexa despre relația cu Anamaria Prodan

„Ana a avut tot timpul o obsesie față de mine. Cumva să fac lucrurile perfect, să merg pe o nișă, să reușesc eu în toate domeniile. Cred că am fost obsesia ei în acel moment. Sexual nu am avut nimic cu ea. Dar obsesia ei a făcut să depășească de multe ori niște limite. Era față de mine ca antrenor, avea încredere în potențialul meu ca bărbat. Cumva era un pachet. Sexual nu am trăit cu Anamaria Prodan. Încerca tot timpul să mă controleze cumva.

Ana mi-a vrut tot timpul binele. Ea a dus lucrurile în altă dimensiune, aici a fost… A încercat să se bage și în viața mea, a vrut ceva cu mine, ceva măreț. Și-a depășit limitele în multe momente. Nu a intrat în camera de hotel, doar că asta a fost problema mea cu Ana. Dacă încercam să opresc mai devreme… Ana e ca ceața, vine se pune și pe unde mergi e după tine. De multe ori a sărit calul. La ea totul e legat de profesie.

Ea spune tot timpul că am fost cel mai de perspectivă produs al ei, doar că într-un moment mi-a făcut foarte mult rău. Eu nu am vorbit cu ea mulți ani. Cu Reghe am mai vorbit, de puține ori. Mi-a fost greu să mai pot să am cu ea vreun fel de relație, de orice fel. A sărit calul foarte mult. Nu am vorbit patru ani deloc. Acum am reluat discuțiile”, a spus Dan Alexa la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Recomandări Ion Iliescu are cancer pulmonar și a fost operat la spitalul Agrippa Ionescu, sub anestezie generală

Impresara a oferit detalii despre relația cu antrenorul

Dacă în weekend antrenorul a apărut la Kanal D, Anamaria Prodan a fost invitată pe YouTube la podcastul „Fiță cu Adiță”, acolo unde l-a avut alături pe actualul ei iubit, Ronald Gavril.

Așa cum era de așteptat, Adiță Voicu, realizatorul podastului, nu a ratat momentul și a întrebat-o pe Anamaria Prodan în ce relații a rămas cu Dan Alexa, după incidentul în urma căruia l-a lovit peste față la Giurgiu, după un meci de fotbal.

„Toată lumea mă întreabă: «Tu mai vorbești cu Alexa?». Da, mă, da! Da, mă, da! Deci vorbesc cu Alexa și voi vorbi cu Alexa toată viața și voi lucra cu Alexa toată viața. De ce? Dar de ce? Pentru că e foarte bun! Din respect pentru tot ceea ce am făcut împreună. Faptul că eu mi-am cerut scuze… Da, mă, femeia nu are voie să ridice mâna. Niciodată! Că ridică la bărbat… nici la femeie. Bătaie… Ce e aia bătaie? Bătaia e pentru ringul de box. Pentru altceva e bătaia, nu pentru oameni inteligenți.

Numai pentru faptul că eu sunt un om care mă dedic un miliard la sută… Eu nu am jumătate de măsură sau 80%. Eu… all in! Cu toată viața mea. Eu, când pornesc un proiect sau când fac ceva pe pământul ăsta, mă dedic 100%. Și când cineva îmi strică planurile, e nenorocire. Sunt în stare să merg până în pânzele albe ca nu cumva cineva să-mi deranjeze mie puii, cum îi numeam eu și pe jucătorii mei și pe antrenorii mei. Pentru că eu știu ce plan am pentru fiecare. Eu nu dorm, nu mănânc, mă sacrific pentru ei. Mi-am păzit jucătorii și antrenorii zi și noapte. Prietenia este ceva sfânt și ceva foarte rar. Că noi, oamenii, suntem perverși…”, a spus Anamaria Prodan pe YouTube.

Recomandări Paradoxul pieței imobiliare românești: tranzacțiile scad, prețurile cresc. Locuințele costă acum mai mult ca în 2008, când România era în plină bulă imobiliară. Care sunt cauzele

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13