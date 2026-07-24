„Avem informații clare de la serviciile de informații care indică faptul că Rusia pregătește un nou val semnificativ de mobilizare pentru toamnă”, a spus Zelenski în discursul său zilnic.

„În prezent, rușii pierd mai mulți soldați pe front decât recrutează, dar (Vladimir – n.r.) Putin intenționează în continuare să crească numărul de atacuri și să extindă acest război. Are nevoie de și mai mulți ruși pentru a participa la atacuri”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Zelenski a cerut adoptarea unor măsuri de apărare „la toate nivelurile” împotriva acestei amenințări: pe linia frontului, prin continuarea atacurilor în adâncime asupra Rusiei și pe plan diplomatic, prin angajarea unui dialog cu „toți cei” care doresc „să se apropie de pace”.

În ultimele luni, armata ucraineană i-a oprit pe ruși pe front și și-a intensificat atacurile în adâncime asupra obiectivelor industriale din Rusia și împotriva logisticii militare rusești.

La sfârșitul lunii septembrie 2022, pe fondul unor contraofensive ucrainene reușite, Putin a dat ordin pentru recrutatea a aproximativ 300.000 de rezerviști. Sute de mii de ruși au fugit în străinătate pentru a evita mobilizarea.

În urma acestui val de mobilizare obligatorie, autoritățile ruse, într-un efort de a potoli populația și de a evita nemulțumirile, s-a concentrat pe recrutări sub presiune sau pe bază de voluntariat, cu promisiuni de salarii enorme pentru zonele sărace și beneficii sociale.

Pe front, armata rusă, care a suferit pierderi foarte mari, încă nu a reușit, după mai bine de 12 ani de război, dintre care patru la scară largă, să cucerească complet regiunea estică Donețk, obiectivul anunțat tot mai des în ultimul timp de către Vladimir Putin.

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