Cazul a avut loc între anii 2004-2007

Cazul, relatat de publicația maghiară EgészségKalauz, a avut loc în orașul Lecce, Italia, între anii 2004 și 2007. Femeii a făcut în mod regulat chimioterapie, după ce medicii au diagnosticat-o greșit cu o boală canceroasă malignă.

Autoritățile judiciare au constatat, însă, că tumora nu a existat niciodată. În această perioadă, pacienta a primit în repetate rânduri medicamente fără a avea nevoie de ele.

În timpul procesului, experții medicali desemnați de instanță au concluzionat că administrarea nejustificată a chimioterapiei a dus la dezvoltarea unei forme acute de leucemie mieloidă la pacientă.

Această boală agresivă, care afectează măduva osoasă, este considerată una dintre cele mai grave tipuri de leucemie. Deși i s-a oferit opțiunea unui transplant de măduvă, starea femeii s-a deteriorat rapid, iar aceasta a decedat în februarie 2009.

Eroarea de diagnostic a fost descoperită abia de o altă instituție medicală

Potrivit EgészségKalauz, eroarea de diagnostic a fost descoperită abia de o altă instituție medicală. Hotărârea judecătorească a subliniat că, în ultimele săptămâni de viață, femeia a fost conștientă de faptul că tratamentul pe care îl primise ani de zile nu doar că nu era necesar, dar contribuise la apariția bolii care i-a provocat moartea.

Tribunalul civil din Lecce a dispus ca serviciul local de sănătate și medicul implicat în tratament să plătească peste 1,3 milioane de euro familiei femeii, suma fiind distribuită între soțul, cei trei copii și nepoții victimei.

Cazul a avut și o componentă penală, medicul care a efectuat tratamentele fiind deja găsit vinovat de omor din culpă.

Într-un alt caz, tot în Italia, o femeie a făcut chimioterapie 4 ani, crezând că are cancer din cauza unui diagnostic incorect.

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