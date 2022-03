Pe 30 martie, Anamaria Prodan a participat la „The Grand Ball of Princes and Princesses”, organizat sub Înaltul Patronaj al Prinţului moştenitor al Dubaiului, Şeicul Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum la Al Habtoor Palace Dubai. Evenimentul marchează închiderea EXPO Dubai, locul unde 192 de ţări au prezentat lumii arta, arhitectura şi inovaţiile lor, scrie okmagazine.ro.

Impresara s-a mândrit cu apariția ei la acest bal. A respectat dress-code-ul și s-a costumat într-o prințesă. Pe cap a purtat o coroană, iar în urechi a avut cerceu prețioși. A îmbrăcat și o rochie neagră cu crinolină, foarte decoltată, iar peste a avut o panglică omagială, fix ca cei care deţin titluri nobiliare. Așadar, Anamaria Prodan a arătat fix ca o membră a unei case regale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

La eveniment, impresara a fost numai un zâmbet, a socializat cu cei prezenți la eveniment, s-a lăsat filmată din diverse ipostaze. A făcut și foarte multe fotografii cu cei prezenți, iar mai apoi le-a distribuit pe toate pe Instagram, încât fanii ei să le poată vedea.

Atmosfera de la bal a fost întreținută de mai multe formații de dans și muzică. Până acum, Anamaria Prodan nu a făcut declarații despre acest eveniment, nu a precizat dacă a fost însoțită de cineva, mai ales că se zvonește că un bărbat arab îi face avansuri.

„E dintr-o altă lume, o lume foarte sus, cu reguli aparte. E un bărbat așa cum trebuie să fie un bărbat. Mă ia în brațe de fiecare dată și atât. Sunt niște reguli pe care o femeie le impune”, a spus Anamaria Prodan despre pretendentul ei din țările arabe.

